Vuelta a España 2026, Etapa 6: los mejores momentos de la carrera del 27 de agosto

Tadej Pogacar se lleva la sexta etapa de la Vuelta a España. Harold Tejada fue protagonista al terminar quinto y escalar al Top 10 de la general

La sexta etapa de la Vuelta a España 2026 promete una nueva batalla en la montaña, con un recorrido exigente entre Alcossebre y Castelló que pondrá a prueba a los favoritos de la clasificación general. Después de una jornada con llegada al sprint, los corredores enfrentarán una fracción con cuatro puertos de montaña y un cierre complicado donde podrían aparecer ataques entre los aspirantes al título.

El recorrido tendrá como uno de sus puntos clave el Puerto El Bartolo, una subida que puede marcar diferencias antes del tramo definitivo. Además, la etapa contará con un ascenso final exigente de 9.7 kilómetros al 7% de pendiente, acompañado por un sector de sterrato que aumentará la dificultad y podría favorecer a los corredores más fuertes en la montaña.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 27 de agosto en la Vuelta a España 2026

La sexta etapa recorrerá 181.5 kilómetros entre Alcossebre y Castelló, en una jornada diseñada para los especialistas en montaña y los corredores que buscan modificar la clasificación general. El trazado incluirá cuatro puertos puntuables, con constantes cambios de ritmo antes de llegar al desenlace.

Los primeros kilómetros podrían favorecer la formación de una fuga, mientras los equipos de los favoritos buscarán controlar la diferencia para preparar el terreno antes de los ascensos más importantes. Tadej Pogacar defenderá el liderato general, con Primoz Roglic, Enric Mas y Richard Carapaz como algunos de los corredores que intentarán reducir la ventaja.

La jornada también tendrá especial atención para los representantes colombianos. Santiago Buitrago y Harold Tejada buscarán ser protagonistas en un recorrido que se adapta a sus características y que puede ofrecer oportunidades para escalar posiciones dentro de la clasificación general.

Con la montaña como protagonista, la sexta etapa puede convertirse en uno de los primeros grandes exámenes de la Vuelta a España 2026. Los favoritos tendrán que medir fuerzas y decidir si buscan atacar o reservar energías para las próximas jornadas decisivas.

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