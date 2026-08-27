UFC Shanghai, en vivo: horario y dónde ver UFC Nurmagomedov vs Yadong; cartelera y orden de las peleas

Umar Nurmagomedov, número tres del ranking gallo, enfrenta a Song Yadong, sexto de la división, en una pelea a cinco rounds

UFC Shanghai, en vivo: horario y dónde ver UFC | Claro Sports

La UFC regresa a Shanghai este sábado 29 de agosto con un combate que tendrá repercusión en la categoría del peso gallo. Umar Nurmagomedov y Song Yadong encabezarán la función en el Oriental Sports Center, en un enfrentamiento programado a cinco asaltos entre dos peleadores ubicados dentro de los primeros lugares del ranking de las 135 libras.

Nurmagomedov llegará a China como número tres del ranking y con marca profesional de 20 victorias y una derrota. El ruso ya disputó el campeonato de la división ante Merab Dvalishvili en UFC 311 y, después de ese resultado, derrotó a Mario Bautista y Deiveson Figueiredo para colocarse otra vez en la conversación por una oportunidad por el cinturón.

Del otro lado estará Song Yadong, número seis de la clasificación de la UFC. El representante de China comenzó el 2026 con una derrota por decisión unánime ante Sean O’Malley en UFC 324, pero respondió el 30 de mayo con un triunfo por sumisión frente a Deiveson Figueiredo en Macao. Ahora tendrá su tercera presentación del año y volverá a Shanghái, ciudad en la que realizó su debut en UFC en 2017.

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El resultado podría modificar el panorama rumbo al campeonato que tiene Petr Yan. Nurmagomedov busca una segunda oportunidad por el título, mientras Song intenta acercarse por primera vez a una pelea de campeonato.

¿Cuándo y dónde será UFC Shanghai?

UFC Shanghai se realizará el sábado 29 de agosto de 2026 en el Oriental Sports Center, ubicado en el distrito de Pudong, Shanghái, China. La empresa volverá a esta ciudad casi nueve años después de la función de noviembre de 2017, en la que Song Yadong hizo su primera aparición dentro de UFC.

¿A qué hora empieza, en México, la función de UFC Shanghai?

Los aficionados en México tendrán que seguir la función durante la madrugada del sábado. Las peleas preliminares comenzarán a la 1:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, mientras que la cartelera principal arrancará a las 4:00 horas. UFC establece el inicio de las preliminares a las 3:00 horas ET y la cartelera principal a las 6:00 horas ET, lo que corresponde a las 1:00 y 4:00 horas, respectivamente, en el centro de México.

¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

UFC publicó 13 combates para la función de Shanghai. La pelea entre Nurmagomedov y Song ocupa el cierre del programa, mientras que Yan Xiaonan y Denise Gomes estarán en el combate coestelar. UFC mantiene a ambos peleadores del evento principal dentro del top 10 de la categoría gallo.

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¿Quién transmite en vivo UFC Shanghai este sábado 29 de agosto y dónde ver por TV y online?

La función completa de UFC Shanghai se podrá seguir en vivo a través de Paramount+ en México y Latinoamérica. La plataforma tendrá tanto las preliminares como la cartelera principal. Además, los aficionados podrán consultar resultados, incidencias y detalles de cada enfrentamiento a través de Claro Sports.

¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC Fight Night?

La cartelera anunciada por UFC para Shanghái no incluye a ningún peleador mexicano. Los 13 enfrentamientos cuentan con representantes de países como China, Rusia, Brasil, Japón, Perú, Estados Unidos, Australia, Italia, Canadá y Nueva Zelanda, entre otros.

Uno de los nombres latinoamericanos dentro del programa será el peruano Kevin Borjas, quien enfrentará al japonés Rei Tsuruya en peso mosca. También aparecen los brasileños Denise Gomes, Andre Lima y Julia Polastri, así como Nilson Rojas, representante de Perú.

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