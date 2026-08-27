Mercado de fichajes 2026: ¿Cuándo cierran las ventanas de transferencias en Europa y Liga MX?

La Liga MX cerrará su mercado el 11 de septiembre, mientras Europa y la MLS tendrán sus últimas operaciones a principios de mes

Cierre de fichajes 2026: estas son las fechas límite. Claro Sports

El verano se despide y con él, el mercado de fichajes internacionales está a punto de bajar la persiana. Tras la Copa del Mundo, las principales negociaciones y los rumores sobre el futuro de varios futbolistas llegan a su etapa de definición.

A continuación, te presentamos el panorama de cómo y cuándo cierran los registros en algunas de las ligas más importantes del mundo.

El mercado europeo: sincronización y estrategia

El fútbol europeo concentra buena parte de los principales movimientos del mercado internacional y varias de sus ligas cuentan con fechas de cierre similares. Sin embargo, algunos campeonatos mantienen sus registros abiertos durante más tiempo para incorporar jugadores que no encontraron equipo durante las primeras semanas de negociación.

Fechas clave en Europa

1 de septiembre: cierre para las cinco grandes ligas: Premier League (Inglaterra), LaLiga (España), Serie A (Italia), Bundesliga (Alemania) y Ligue 1 (Francia).

cierre para las cinco grandes ligas: (Inglaterra), (España), (Italia), (Alemania) y (Francia). 2 de septiembre: cierre del mercado de fichajes de la Eredivisie en los Países Bajos.

cierre del mercado de fichajes de la en los Países Bajos. 15 de septiembre: cierre de la Primeira Liga de Portugal.

América: diferentes fechas para el cierre del mercado

El continente americano presenta diferentes calendarios para el cierre de sus ventanas de transferencias. Mientras algunas competiciones establecen fechas cercanas a las de Europa, otras mantienen abierto el mercado durante varios días más.

MLS (Estados Unidos): su ventana de fichajes cierra el 2 de septiembre , en una fecha cercana a la establecida por las principales ligas europeas.

su ventana de fichajes cierra el , en una fecha cercana a la establecida por las principales ligas europeas. Liga Profesional Argentina: el cierre está previsto para el 6 de septiembre .

el cierre está previsto para el . Brasileirão: el mercado permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre.

En México, toda la atención se centra en la recta final del mercado de la Liga MX. El periodo de registros para el Apertura 2026 cerrará oficialmente el 11 de septiembre.

A diferencia de años anteriores, los equipos no tendrán margen para contratar jugadores sin contrato una vez superada esta fecha límite. La normativa que permitirá registrar hasta dos futbolistas libres fuera del periodo establecido entrará en vigor a partir del Torneo Clausura 2027.

Por ello, los clubes de la Liga MX deberán completar sus movimientos antes del cierre establecido para el Apertura 2026.

En Medio Oriente, la Saudi Pro League cuenta con uno de los periodos de registro más amplios. La competición permitirá inscripciones hasta el 12 de octubre, por lo que sus clubes tendrán más tiempo para completar incorporaciones después del cierre de las principales ligas europeas.

Esta diferencia en los calendarios permite que el mercado internacional continúe con movimientos incluso después de que las ventanas de transferencia de Europa, la MLS y la Liga MX hayan cerrado.

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