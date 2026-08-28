Morelos abre sus puertas al Campeonato Nacional de la Liga Telmex Telcel de Béisbol 2026

El Campeonato Nacional Liga Telmex Telcel se disputará del 19 al 26 de septiembre con 28 equipos que buscarán el título gracias al apoyo de la Fundación Telmex Telcel

Campeonato Nacional de la Liga Telmex Telcel de Béisbol 2026 | X: @fundaciontelmex

Morelos recibirá una nueva fiesta del béisbol infantil con la celebración del Campeonato Nacional de la Liga Telmex Telcel de Béisbol en la categoría pre-junior, para jóvenes de 13 y 14 años. Autoridades de la Liga Mexicana de Béisbol, la Fundación Telmex Telcel y el Gobierno de Morelos firmaron este jueves 27 de agosto el convenio que permitirá llevar el certamen a distintos puntos de la entidad.

El anuncio se realizó en el campo de béisbol Miguel Alemán, en Cuernavaca, donde se confirmó la participación de 28 selecciones provenientes de distintos estados del país. Las actividades tendrán como sedes Jonacatepec, Zacatepec, el Tecnológico de Zacatepec, Yecapixtla y la capital morelense. Juan Felipe Domínguez, director del Instituto del Deporte de Morelos, destacó la importancia de esta competencia: “El día de hoy se hace el anuncio que 28 selecciones, incluyendo el estado de Morelos, de categorías 13-14 años van a estar visitando el estado de Morelos en cuatro sedes: Jonacatepec, Zacatepec, el Tecnológico de Zacatepec como sede, Yecapixtla y la capital, Cuernavaca. 28 estados, 28 selecciones que van a estar disputando este campeonato y el día de hoy esta firma de convenio con federación, con la Fundación Telmex es muestra de que se está haciendo el trabajo deportivo en el estado”.

El Campeonato Nacional Liga Telmex Telcel se disputará del 19 al 26 de septiembre y tendrá como principal reto para los participantes la búsqueda del título que pertenece a Chihuahua. La selección de ese estado llegará al torneo como campeona vigente, por lo que el resto de las delegaciones intentará destronarla y conquistar el trofeo en territorio morelense. La competencia reunirá a jóvenes representantes de 28 entidades en una semana que promete duelos de alto nivel dentro del béisbol infantil.

Uno de los aspectos destacados de esta edición será la participación de niñas dentro de los equipos, ya que el torneo contará con una categoría mixta. Jesús Gutiérrez Torres, coordinador de la Fundación Telmex Telcel, celebró esta característica y dirigió un mensaje a las jóvenes que formarán parte del certamen: “La participación de las niñas, de las mujeres, que este campeonato tiene esa característica: que ustedes van a poder jugar, van a poder participar, van a poder competir con una categoría mixta en este campeonato. Les deseo mucha suerte y que contribuyan con sus compañeros con su talento y con esta hermandad que están a punto de formar en este campeonato”.

La inclusión de equipos mixtos representa uno de los principales atractivos de esta edición, con una apuesta por ampliar los espacios de participación para las nuevas generaciones. El torneo permitirá que niñas y niños compartan el terreno de juego, compitan por un campeonato nacional y desarrollen sus capacidades dentro de un entorno que busca fortalecer los valores asociados al deporte.

Gutiérrez Torres también recordó el compromiso de la Fundación Telmex Telcel, que preside Arturo Elías Ayub, con distintos sectores de la sociedad. La institución mantiene programas relacionados con educación, salud, atención ante desastres naturales y deporte, áreas que forman parte de su labor social. Sobre la importancia del deporte, el coordinador de la Fundación señaló: “Estamos convencidos de que el deporte es un factor de cambio en la sociedad, y por ello, Fundación Telmex Telcel ha desarrollado programas gratuitos, masivos, que acercan la práctica, en este caso del béisbol, a cientos de ustedes, de jóvenes y que inculcan importantes valores de la vida”.

La Liga Telmex Telcel cuenta con una amplia historia dentro del deporte nacional. En 2015, World Records Guinness la reconoció como la liga de béisbol infantil más grande del mundo. Desde su creación, más de 122 mil jugadores han formado parte de sus competencias, con cerca de 8 mil equipos que han encontrado en este proyecto una plataforma para desarrollar su talento y acercarse al deporte.

Al cierre del anuncio se entregaron reconocimientos a las personas que hicieron posible la llegada del campeonato a Morelos. Además, las autoridades confirmaron que la entidad volverá a recibir una competencia nacional de la Liga Telmex Telcel el próximo año, en esta ocasión para la categoría de 11 años. De esta forma, Morelos fortalece su presencia como sede de competencias nacionales y reafirma su apuesta por el desarrollo del béisbol infantil y juvenil.

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