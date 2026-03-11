Home Run Derby, en vivo la Liga Telmex Telcel de Béisbol Fase Nacional 2026

¡No te pierdas la emoción del Home Run Derby en vivo! Mira a los futuros talentos del béisbol mexicano en acción en el streaming exclusivo de Claro Sports

Disfruta del Home Run Derby de la Liga Telmex Telcel de Béisbol en su Fase Nacional 2026, un evento donde los mejores prospectos juveniles del país muestran su poder con el bat en una de las competencias más emocionantes del torneo. La Liga Telmex Telcel de Béisbol es un programa dirigido a jóvenes peloteros de 13 a 15 años de toda la República Mexicana, que aún no han sido firmados por organizaciones profesionales. Este torneo se ha convertido en un importante semillero para las selecciones nacionales de la categoría, impulsando el desarrollo deportivo de nuevos talentos del béisbol mexicano. Además de fomentar la competencia deportiva, este proyecto busca promover la actividad física y los valores entre la niñez y juventud, contribuyendo a la prevención de problemas como la obesidad, el sedentari

