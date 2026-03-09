Posibles alineaciones Junior vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Ambos equipos se empiezan a poner al día en su calendario con la aspiración de seguir sumando para la clasificación.

Junior y Atlético Nacional se ponen al día.

En medio del desorden que hay en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I por cuenta del calendario irregular y los partidos aplazados, llega un duelo aplazado de alto impacto. Junior y Atlético Nacional tenían pendiente su cita de la tercera jornada y empiezan a ponerse al día para aspirar a los primeros lugares de la clasificación.

Posible alineación de Junior para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Yimmy Chará, Guillermo Celis, Jesús Rivas; Cristian Barrios, Luis Muriel y Guillermo Paiva. D.T.: Alfredo Arias.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Atlético Nacional: Harlen Castillo; Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez, Milton Casco; Matheus Uribe, Juan Zapata, Edwin Cardona; Dairon Asprilla, Aldredo Morelos y Marlos Moreno. D.T.: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver Junior vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2026-I?

Este partido empezará a las 8:30 p.m. del martes. Al tratarse de dos conjuntos que suelen tener gran protagonismo en el fútbol colombiano, el duelo se podrá ver únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y la plataforma de streaming Win Play.

Últimos partidos de Junior

05.03.2026 | Junior 1-1 Alianza.

28.02.2026 | Jaguares 0-2 Junior.

22.02.2026 | Santa Fe 2-1 Junior.

18.02.2026 | Junior 2-1 América de Cali.

12.02.2026 | Once Caldas 2-1 Junior.

Últimos partidos de Atlético Nacional

07.03.2026 | Águilas Doradas 1-2 Atlético Nacional.

04.03.2026 | Atlético Nacional 1-3 Millonarios.

01.03.2026 | Deportes Tolima 1-0 Atlético Nacional.

25.02.2026 | Santa Fe 1-2 Atlético Nacional.

21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Alianza.

