Monterrey vs Cruz Azul, en vivo la Concachampions 2026: resultado y quién gana el partido hoy
El Gigante de Acero abrirá sus puertas frente a más de 53 mil aficionados para el primer partido entre Monterrey y Cruz Azul en la Concachampions
¿A qué hora juegan Monterrey vs Cruz Azul hoy 10 de marzo en la Concacaf Champions Cup?
El Monterrey recibirá a Cruz Azul este martes 10 de marzo en el Gigante de Acero, escenario donde se disputará el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. El encuentro está programado para arrancar a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México y Centroamérica, mientras que en la costa Este de Estados Unidos comenzará a las 21:00 horas, en un partido que promete ser determinante para el rumbo de la eliminatoria.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026?
Si no quieres perderte ningún detalle de este partido, en Claro Sports tendremos disponible nuestro tradicional minuto a minuto, donde podrás seguir en tiempo real todas las incidencias del partido. Desde las jugadas más importantes dentro del campo hasta lo que ocurra alrededor del encuentro, la cobertura incluirá la información más relevante para mantenerte al tanto del desarrollo del compromiso.
En cuanto a la transmisión por televisión, los aficionados en México podrán ver el partido a través de la señal de Fox One. En Centroamérica irá por ESPN y Disney+. Por su parte, en Estados Unidos el encuentro estará disponible mediante las pantallas de Fox Sports y TUDN, opciones que llevarán la acción de este enfrentamiento a los seguidores que se encuentren del otro lado de la frontera.
Criterios de desempate de los octavos de final de la Concachampions
La fase de eliminación directa contempla una regla específica para resolver cualquier empate en el marcador global tras los partidos de ida y vuelta. De acuerdo con el reglamento del certamen, el primer criterio de desempate será la cantidad de anotaciones conseguidas en condición de visitante. Es decir, si dos equipos terminan con el mismo número de goles en el global, avanzará aquel que haya logrado marcar más tantos fuera de casa durante el tiempo reglamentario de la serie, es decir, en este torneo todavía existe el gol de visitante.
Si la igualdad persiste incluso después de aplicar ese criterio, el enfrentamiento se extenderá a un tiempo extra de 30 minutos, dividido en dos lapsos de 15. En esta instancia ya no entra en juego la ventaja por goles como visitante; si al finalizar el alargue ninguno logra inclinar la balanza, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales. Por ello, los clubes que disputan el primer encuentro lejos de su estadio suelen apostar por buscar un gol que pueda resultar determinante al momento de cerrar la eliminatoria en el partido de vuelta