Monterrey vs Cruz Azul, en vivo la Concachampions 2026: resultado y quién gana el partido hoy

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026?

Si no quieres perderte ningún detalle de este partido, en Claro Sports tendremos disponible nuestro tradicional minuto a minuto, donde podrás seguir en tiempo real todas las incidencias del partido. Desde las jugadas más importantes dentro del campo hasta lo que ocurra alrededor del encuentro, la cobertura incluirá la información más relevante para mantenerte al tanto del desarrollo del compromiso.

En cuanto a la transmisión por televisión, los aficionados en México podrán ver el partido a través de la señal de Fox One. En Centroamérica irá por ESPN y Disney+. Por su parte, en Estados Unidos el encuentro estará disponible mediante las pantallas de Fox Sports y TUDN, opciones que llevarán la acción de este enfrentamiento a los seguidores que se encuentren del otro lado de la frontera.