Dairon Reyes, el cubano que enamora a Comunicaciones

Reyes es una de las figuras de los Cremas | IG: cremasoficial

Dairon Reyes se ha consolidado como uno de los futbolistas destacados del Torneo Clausura 2026 en Guatemala. El mediocampista cubano, que llegó esta temporada a Comunicaciones, ha tenido un impacto inmediato en el equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa. Con su aporte en el juego ofensivo, el conjunto crema se mantiene como líder del campeonato y con aspiraciones claras en el torneo.

Nacido en La Habana el 18 de septiembre de 2003, Reyes inició su camino en el fútbol desde muy joven. A los 16 años tomó una decisión clave en su carrera al emigrar a Miami con el objetivo de convertirse en futbolista profesional. En Estados Unidos continuó su formación y comenzó a integrarse en estructuras competitivas que marcaron su desarrollo.

Su talento llamó la atención en el fútbol formativo y terminó incorporándose a la academia del Inter Miami. Allí continuó su proceso de crecimiento y dio los primeros pasos hacia el profesionalismo. La oportunidad de entrenar en ese entorno le permitió mejorar aspectos técnicos y tácticos que luego trasladaría a su carrera profesional.

Reyes debutó como profesional en 2020 con el segundo equipo del Inter Miami en la USL League One. Durante su paso por el sistema del club estadounidense disputó más de treinta partidos oficiales y anotó tres goles. Esa etapa fue importante para acumular minutos y experiencia antes de buscar nuevos desafíos.

A finales del 2025 llegó a Comunicaciones para disputar la Liga Nacional de Guatemala. Desde las primeras jornadas del Clausura comenzó a tener protagonismo dentro del equipo y se transformó en una de las piezas ofensivas del plantel. Hasta la jornada 12 del campeonato suma seis goles, una cifra que lo mantiene dentro de los principales anotadores del torneo.

En la tabla de goleadores del Clausura, Reyes se ubica entre los jugadores más efectivos del campeonato. El líder es Diego Casas Mateos, de Marquense, con ocho anotaciones, mientras que el mediocampista cubano continúa acercándose a los primeros lugares con sus seis tantos.

El apodo del “Messi cubano”

El talento ofensivo de Reyes ha provocado comparaciones desde sus primeras etapas en el fútbol. En distintos momentos de su carrera algunos aficionados y observadores lo han llamado el “Messi cubano” por su estilo de juego, su capacidad para encarar rivales y su habilidad en espacios reducidos.

Sin embargo, el propio futbolista ha dejado claro que prefiere mantenerse al margen de ese tipo de comparaciones. Reyes ha explicado en distintas ocasiones que su objetivo es construir su propio camino dentro del fútbol profesional y que no busca ser comparado con otros jugadores.

Además de su carrera en clubes, el mediocampista también es internacional con la selección de Cuba. Debutó con el combinado absoluto en 2021 y desde entonces ha sumado varias participaciones, además de tres goles con la camiseta de su país.

Mientras tanto, Comunicaciones continúa firme en la parte alta del Torneo Clausura 2026 con 25 puntos tras doce jornadas. En la próxima fecha el equipo visitará a Cobán Imperial en un partido clave por la cima del campeonato. En ese contexto, el aporte de Dairon Reyes seguirá siendo uno de los factores importantes para el equipo crema.

