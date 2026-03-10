Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira por la fecha 10 del FPC.

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira | Claro Sports

Nos instalamos en la mitad de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Atlético Bucaramanga recibe en su casa, el Estadio Américo Montanini, al Deportivo Pereira. Dos equipos que viven realidades muy diferentes, los ‘leopardos’ quieren afianzarse en los primeros ocho lugares. Mientras que, ‘el grande matecaña’ busca salir del pozo de la tabla de posiciones.

Resultado al momento: Atlético Bucaramanga – Deportivo Pereira | Jornada 10 Liga BetPlay 2026-I

Horario del partido Bucaramanga vs Pereira, hoy 10 de marzo

El juego válido por la décima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I que se llevará a cabo en el Estadio Américo Montanini dará inicio a partir de las 6:20 de la tarde, en territorio colombiano. En México, el balón rodará desde las 5:20 de la tarde.

Alineaciones del Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira para la fecha 10, al momento

Bucaramanga: Aldaír Quintana; Israel Alba, Jéfferson Mena, José García, Carlos De Las Salas; Félix Charru, Leonardo Flores; Kevin Londoño, Emerson Batalla, Juan Camilo Mosquera y Luciano Pons. DT: Leonel Álvarez.

Jorge Martínez; Jordy Monroy, Éber Moreno, Luis Moreno, Danilo Ortiz, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Felipe Mosquera; Yuber Quiñones, Jhon Largacha y Marco Pérez. DT: Arturo Reyes.

¿Quién transmite en vivo el Bucaramanga vs Pereira y dónde mirar en TV y streaming?

El partido entre santandereanos y pereiranos se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Bucaramanga vs Pereira, y últimos resultados en la Liga BetPlay

30.08.2025 | Pereira 0-1 Bucaramanga.

14.03.2025 | Bucaramanga 0-1 Pererira.

12.10.2024 | Bucaramanga 1-1 Pereira.

02.06.2024 | Bucaramanga 3-1 Pereira.

