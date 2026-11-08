Rating Colombia del 7 de noviembre de 2026, según CNC: la programación de Caracol, la consentida de los colombianos

Los programas de Caracol dominaron la audiencia el 7 de noviembre de 2026. Vea además la programación de fútbol para hoy.

Set de Noticias Caracol | Captura de pantalla @noticiascaracol

Si bien las personas en un fin de semana aprovechan para salir a distintos lugares, hay quienes optan por quedarse en su hogar para recargar energías. La televisión acompaña a muchos colombianos en sus casa, pues hace parte de su día a día. En el marco del sábado 7 de noviembre, la gente sintonizó en su gran mayoría la programación que ofreció Caracol en ese día.

Rating en Colombia del 7 de noviembre de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 10,0244 %. Sábados Felices parte | | Caracol TV | 9,5207 %. Noticias Caracol MD | Caracol TV | 8,5963 %. La Red | Caracol TV | 6,5592 %. Se Dice De Mí | Caracol TV | 6,1366 %. Sábados Felices parte 2 | Caracol TV | 5,2826 %. Retrato Hablado | Canal RCN | 3,2803 %. Noticas RCN PRM | Canal RCN | 3,3526 %. Caso Cerrado parte 2 | Canal RCN | 2,8785 %. Cuentos de los Hermanos Grimm parte 2 | Caracol TV | 2,6786 %.

Programación de fútbol para este domingo, 8 de noviembre de 2026

11:15 a.m. | Angers vs Niza | Ligue 1.

11:15 a.m. | Brest vs Lyon | Ligue 1.

11:15 a.m. | Le Havre vs Lorient | Ligue 1.

11:15 a.m. | Le Mans vs Mónaco | Ligue 1.

11:30 a.m. | Manchester United vs Aston Villa | Premier League.

11:30 a.m. | Friburgo vs Unión Berlín | Bundesliga.

12:00 p.m. | Inter vs Como | Serie A.

12:30 p.m. | Celta de Vigo vs Levante | LaLiga.

12:30 p.m. | Villarreal vs Getafe | LaLiga.

1:30 p.m. | Hoffemheim vs Schalke 04 | Bundesliga.

2:00 p.m. | Independiente Santa Fe vs Deportivo Pasto | Liga BetPlay.

2:45 p.m. | Lens vs Marsella | Ligue 1.

3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Barcelona | LaLiga.

4:05 p.m. | Jaguares vs Atlético Bucaramanga | Liga BetPlay.

6:10 p.m. | Deportes Tolima vs Millonarios | Liga BetPlay.

8:15 p.m. | Alianza vs Llaneros | Liga BetPlay.

Rating en Colombia: así se hace la medición

El Centro Nacional de Consultoría (CNC) es el referente más preciso en la medición del consumo televisivo, razón por la cual Claro Sports utiliza su listado para publicar el rating diario. Esta entidad analiza cientos de miles de dispositivos en tiempo real mediante una dinámica que calcula el porcentaje de puntuación basado en el cambio de programa. Este método otorga un mayor valor al nuevo espacio sintonizado en comparación con el que se estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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