Cartaginés vs Escorpiones en vivo: resultado y goles del partido del Apertura 2026 en la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Cartaginés y Escorpiones por la jornada 16 del Torneo Apertura de Costa Rica.

Cartaginés vs Escorpiones, minuto a minuto, Liga de Costa Rica | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Cartaginés vs. Escorpiones! Ambos equipos se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio José Rafael Fello Meza, por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. Los Brumosos intentarán extender su racha de victorias como locales, mientras que los visitantes buscarán sumar puntos para mejorar su posición en la tabla. En el último enfrentamiento entre ambos, Cartaginés consiguió una victoria por 4-1.

Cartaginés afronta este compromiso después de igualar 1-1 ante Inter San Carlos, gracias a una anotación de José de Jesús González Muñoz. El conjunto brumoso se encuentra en la tercera posición con 28 puntos y mantiene un registro perfecto en su estadio, donde ganó los siete partidos que disputó durante el campeonato. Con 16 goles a favor y cuatro en contra como local, buscará prolongar esa racha para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Escorpiones, por su parte, llega con la necesidad de recuperarse tras sufrir una derrota por 4-1 frente a Alajuelense en su última presentación. El equipo había conseguido ponerse en ventaja con un gol de Yeison Molina, pero no logró sostener el resultado. Actualmente ocupa el noveno puesto con 13 unidades y acumula tres caídas en sus últimos cinco encuentros de liga. Una victoria como visitante le permitiría recortar distancias con los equipos que luchan por ingresar a la fase final.

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¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cartaginés vs Escorpiones hoy domingo 8 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Cartaginés y Escorpiones será el sábado 7 de noviembre a las 11:00 horas en el Estadio José Rafael Fello Meza y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Cartaginés vs Escorpiones para la jornada 16, al momento

Ni Cartaginés ni Escorpiones contarán con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Amarini Villatoro y Andrés Arias no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cartaginés : Kevin Briceño, Carlos Barahona, Diego Mesén, Luis Olivas, José Quirós, Luis Flores, Claudio Montero, Gian Morera, Manuel Morán, José González, Joaquín Hernández.. DT : Amarini Villatoro

: Kevin Briceño, Carlos Barahona, Diego Mesén, Luis Olivas, José Quirós, Luis Flores, Claudio Montero, Gian Morera, Manuel Morán, José González, Joaquín Hernández.. : Amarini Villatoro Escorpiones: Johnny Álvarez, Leandro Mena, Carlos Ordóñez, Pablo Morera, Elian Morales, Néstor Monge, Emanuel Salazar, Christian Muñoz Salazar, Greivin Fonseca, Abner Hidalgo, Danilo Pimpinati. DT: Andrés Arias.

Antecedentes del Cartaginés vs Escorpiones y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Cartaginés y Escorpiones:

22 de agosto de 2026 | Escorpiones 1-4 Cartaginés | Torneo Apertura

7 de agosto de 2024 | Cartaginés 0-1 Escorpiones | Copa de Costa Rica

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