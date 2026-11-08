Gran Premio de Brasil F1 2026, en directo: Checo Pérez en la Fórmula 1 hoy
Lando Norris saldrá desde la pole en Interlagos, mientras Checo Pérez buscará remontar desde el último lugar con Cadillac este domingo
El Gran Premio de Brasil 2026 se disputa este domingo 8 de noviembre en el circuito de Interlagos, donde Lando Norris partirá desde la pole position, acompañado por el recién coronado campeón mundial, Andrea Kimi Antonelli.
La clasificación estuvo marcada por la lluvia y las interrupciones, además de varias sanciones que modificaron la parrilla de salida. Mercedes llega con la posibilidad de asegurar el campeonato de constructores, mientras que Max Verstappen y Lewis Hamilton tendrán que remontar desde las últimas posiciones por penalizaciones.
Por su parte, Checo Pérez afronta su segunda carrera desde su regreso al Gran Premio de México, donde terminó en la posición 17 con Cadillac. El mexicano registró el vigesimoprimer tiempo durante la clasificación de São Paulo, pero una penalización de 30 posiciones por cambios en su unidad de potencia lo enviará al último puesto de la parrilla. Su compañero, Valtteri Bottas, arrancará desde el lugar 18.
Llueve en Interlagos: los pilotos reconocen la pista antes del GP de Brasil
La lluvia se hace presente en Interlagos a pocos minutos del Gran Premio de Brasil. Los pilotos realizan el reconocimiento del circuito para evaluar las condiciones del asfalto, mientras la baja temperatura y la pista mojada podrían complicar la adherencia durante la carrera.
Max Verstappen y sus remontadas históricas en Brasil
Max Verstappen ha protagonizado dos de las remontadas más destacadas de los últimos años en Interlagos. En 2024, el neerlandés arrancó desde la posición 17 tras una clasificación complicada y una penalización de cinco lugares. Bajo una intensa lluvia, avanzó hasta el segundo puesto antes de la bandera roja provocada por Franco Colapinto y, después de la reanudación, superó a Esteban Ocon para quedarse con la victoria, con una ventaja de 19.477 segundos.
Un año después, en 2025, volvió a desafiar las posiciones de salida: arrancó desde el pit lane tras modificar su monoplaza, sufrió un pinchazo en las primeras vueltas y consiguió recuperarse hasta terminar tercero, únicamente por detrás de Lando Norris y Kimi Antonelli.
Este domingo 8 de noviembre, Verstappen tendrá una nueva oportunidad de remontar en el Gran Premio de Brasil 2026. El piloto de Red Bull comenzará desde la posición 21, luego de recibir una penalización por cambios en su unidad de potencia, con Norris nuevamente al frente de la parrilla.
El circuito brasileño ha sido escenario de dos actuaciones memorables del cuatro veces campeón mundial, aunque ahora deberá superar a todos sus rivales para aspirar a otra victoria. ¿Podrá repetir sus remontadas de 2024 y 2025 y volver a pelear por el triunfo desde el fondo de la parrilla?
Parrilla de salida para el GP de Brasil 2026
La clasificación del sábado 7 de noviembre dejó a Norris en el primer puesto, pero las sanciones a George Russell, Charles Leclerc, Hamilton, Verstappen y Pérez modificaron el orden. Antonelli ocupará la segunda posición y Liam Lawson arrancará tercero.
1. Lando Norris (McLaren)
2. Kimi Antonelli (Mercedes)
3. Liam Lawson (Racing Bulls)
4. Nico Hülkenberg (Audi)
5. Isack Hadjar (Red Bull)
6. Oliver Bearman (Haas)
7. George Russell (Mercedes)
8. Fernando Alonso (Aston Martin)
9. Alexander Albon (Williams)
10. Oscar Piastri (McLaren)
11. Rafael Câmara (Haas)
12. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
13. Carlos Sainz (Williams)
14. Charles Leclerc (Ferrari)
15. Franco Colapinto (Alpine)
16. Pierre Gasly (Alpine)
17. Lance Stroll (Aston Martin)
18. Valtteri Bottas (Cadillac)
19. Gabriel Bortoleto (Audi)
20. Lewis Hamilton (Ferrari)
21. Max Verstappen (Red Bull)
22. Sergio Pérez (Cadillac)
¿A qué hora inicia el Gran Premio de Brasil 2026 hoy 8 de noviembre y quién tiene la Pole?
El Gran Premio de Brasil comenzará este domingo 8 de noviembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Autódromo José Carlos Pace, ubicado en São Paulo. Los pilotos deberán completar 71 vueltas al trazado de 4.309 kilómetros, con Norris al frente de la parrilla y Antonelli desde el segundo cajón.
¿Quién ganó la Qualy del Gran Premio de Brasil?
Lando Norris ganó la clasificación del Gran Premio de Brasil con un registro de 1:27.470, superando por 0.204 segundos a George Russell y por 0.625 a Kimi Antonelli. La sesión estuvo condicionada por la lluvia y dos banderas rojas que alteraron el desarrollo de la actividad.
Aunque Russell consiguió el segundo mejor tiempo, su penalización de cinco lugares lo relegó a la séptima posición de salida, mientras que Antonelli heredó un lugar en la primera fila.
¿Cómo y dónde ver en directo el GP de Brasil F1 2026? Transmisión TV y online
El Gran Premio de Brasil 2026 podrá seguirse en México mediante Sky Sports, disponible en los sistemas de televisión de paga de Sky e Izzi. Para quienes prefieran la transmisión por internet, las alternativas incluyen F1 TV Pro, Sky+ e Izzi Go, mediante suscripción.
La carrera comenzará a las 11:00 horas del centro de México y también podrás consultar el minuto a minuto, resultados y posiciones a través de Claro Sports.