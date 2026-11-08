Gran Premio de Brasil F1 2026, en directo: Checo Pérez en la Fórmula 1 hoy

Lando Norris saldrá desde la pole en Interlagos, mientras Checo Pérez buscará remontar desde el último lugar con Cadillac este domingo

Gran Premio de Brasil, en vivo online | Claro Sports

El Gran Premio de Brasil 2026 se disputa este domingo 8 de noviembre en el circuito de Interlagos, donde Lando Norris partirá desde la pole position, acompañado por el recién coronado campeón mundial, Andrea Kimi Antonelli.

La clasificación estuvo marcada por la lluvia y las interrupciones, además de varias sanciones que modificaron la parrilla de salida. Mercedes llega con la posibilidad de asegurar el campeonato de constructores, mientras que Max Verstappen y Lewis Hamilton tendrán que remontar desde las últimas posiciones por penalizaciones.

Por su parte, Checo Pérez afronta su segunda carrera desde su regreso al Gran Premio de México, donde terminó en la posición 17 con Cadillac. El mexicano registró el vigesimoprimer tiempo durante la clasificación de São Paulo, pero una penalización de 30 posiciones por cambios en su unidad de potencia lo enviará al último puesto de la parrilla. Su compañero, Valtteri Bottas, arrancará desde el lugar 18.