Hormiga González en vivo: transmisión del Olympiacos vs PAOK en la Superliga de Grecia; goles y resultado de la jornada 10

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Olympiacos vs PAOK, en vivo

¡Bienvenidos a la transmisión en vivo del Olympiacos vs PAOK, correspondiente a la jornada 10 de la Superliga de Grecia 2026-2027! Este domingo 8 de noviembre, el Estadio Georgios Karaiskakis será escenario de un enfrentamiento entre dos equipos que buscan acercarse al liderato del campeonato. El Olympiacos, donde milita el delantero mexicano Armando ‘Hormiga’ González, llega en la segunda posición con 22 puntos, mientras que el PAOK ocupa el cuarto lugar con 18 unidades. El conjunto de El Pireo buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por la cima de la clasificación.

La atención del público mexicano estará puesta en la posible participación de la ‘Hormiga’ González, quien busca seguir sumar minutos en su primera temporada dentro del fútbol europeo, después de recuperar la titularidad en la Europa League. El equipo dirigido por Imanol Alguacil intentará extender su racha de partidos sin derrota frente a un PAOK que también necesita sumar para acercarse a los primeros lugares. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá disfrutarse a través de Claro Sports Premium en YouTube. Sigue con nosotros los goles, las mejores jugadas, las alineaciones y el resultado de este compromiso de la jornada 10.