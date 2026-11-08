Posibles alineaciones del Junior vs Cúcuta Deportivo por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos respecto al partido entre Junior de Barranquilla y Cúcuta Deportivo.

Junior vs Cúcuta Deportivo, previa | Claro Sports

Termina la decimoctava jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Junior de Barranquilla hace las veces de local en el Estadio Romelio Martínez para verse las caras ante el Cúcuta Deportivo. Los ‘motilones’ viene con un envión anímico importante tras vencer a Santa Fe y necesitan tres puntos para consolidarse dentro de los ocho primeros del campeonato.

Posible alineación de Junior para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Daniel Socarras, Jermein Peña, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Jesús Rivas, Yimmi Chará, Kevin Pérez; Déiber Caicedo y Luis Muriel. DT: Sebastián Viera.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Hernán Lópes, Diego Calcaterra, Brayan Montaño; Mauricio Duarte, Léider Berdugo, Tobías Sánchez, Dayán Pérez; Carlos Rentería, Gustavo Torres y Marlon Carabalí. DT: Nicolás Chiesa.

¿Cómo y dónde ver Junior vs Cúcuta Deportivo por Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo a disputarse en la ciudad de Barranquilla, válido por la fecha 18, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del compromiso.

Últimos cinco partidos del Junior

31.10.2026 | Llaneros 3-2 Junior.

27.10.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Junior.

23.10.2026 | Junior 1-0 Águilas Doradas.

18.10.2026 | Deportivo Cali 0-0 Junior.

14.10.2026 | Junior 1-1 Deportivo Pereira.

Últimos cinco partidos del Cúcuta Deportivo

04.11.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Independiente Santa Fe.

27.10.2026 | Cúcuta Deportivo 0-2 Águilas Doradas.

24.10.2026 | América 3-1 Cúcuta Deportivo.

20.10.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Nacional.

11.10.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo.

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