¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro? Estas son las posibles fechas de su regreso en 2027

El pedalista mexicano espera conocer su calendario de 2027, con varias competencias programadas en enero

Isaac del Toro, ¿cuál será su primera competencia en 2027?. | REUTERS

Isaac del Toro cerró su participación en el Singapore Criterium 2026 con una victoria este domingo 8 de noviembre, resultado con el que puso fin a su actividad competitiva en el año, a falta de nuevos anuncios. El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG ahora tiene la mirada puesta en la temporada 2027, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su regreso a las competencias.

El calendario del ciclismo internacional contempla algunas pruebas durante las próximas semanas y los primeros días de enero. Sin embargo, Del Toro todavía no tiene una carrera asignada oficialmente para 2027, por lo que su participación en eventos de México, Australia o cualquier otro país dependerá de las decisiones que tome su equipo durante diciembre.

¿Isaac del Toro volverá a competir en noviembre de 2026?

La siguiente competencia organizada por los responsables del Tour de Francia será el Saitama Criterium, programado para el domingo 15 de noviembre de 2026 en Japón. No obstante, el mexicano no aparece en la lista de participantes que publicaron los organizadores del evento, por lo que no se contempla su presencia en esta prueba.

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El UAE Team Emirates-XRG contará con la representación de Brandon McNulty, Enea Sambinello y Daan Dijkman, mientras que el francés Paul Seixas, quien compartió protagonismo con Del Toro en el Singapore Criterium, también figura entre los ciclistas inscritos para la competencia japonesa.

Cabe señalar que el Singapore Criterium es una prueba de exhibición organizada por Amaury Sport Organisation (ASO), responsable del Tour de Francia, y no forma parte de las competencias que otorgan puntos para el UCI WorldTour. Por esta razón, aunque la temporada profesional de Del Toro había concluido después de Il Lombardia en octubre, el mexicano todavía pudo participar en el evento de Singapur.

¿Cuándo podría ser la próxima carrera de Isaac del Toro en 2027?

El regreso del ciclista mexicano podría darse durante enero de 2027, un mes que contará con diferentes competencias dentro del calendario internacional. México tendrá tres eventos de ciclismo de ruta que podrían representar una oportunidad para Del Toro, aunque su asistencia no ha sido anunciada.

La primera posibilidad sería el Campeonato Nacional de Ruta, previsto del 8 al 10 de enero en Guadalajara, mientras que el 17 del mismo mes se disputará la Clásica de la República en la Ciudad de México. Posteriormente, del 19 al 23 de enero, está programado el MEX Tour, también conocido como Vuelta a México.

Otra alternativa será el Tour Down Under de Australia, programado del 19 al 24 de enero de 2027, competencia que coincide con las fechas del MEX Tour. Esta situación podría influir en la planificación del UAE Team Emirates-XRG, que deberá definir a sus representantes para cada evento.

El equipo de Del Toro recibió una invitación para participar en el MEX Tour, lo que abre la posibilidad de que el mexicano compita ante su público durante el inicio de la temporada. Sin embargo, la invitación al equipo no significa que el ciclista tenga asegurada su participación, ya que la decisión dependerá de su calendario y de los objetivos deportivos establecidos para 2027.

Fecha Competencia Participación de Del Toro 8 al 10 de enero de 2027 Campeonato Nacional de Ruta, Guadalajara Sin confirmar 17 de enero de 2027 Clásica de la República, CDMX Sin confirmar 19 al 23 de enero de 2027 MEX Tour / Vuelta a México Sin confirmar 19 al 24 de enero de 2027 Tour Down Under, Australia Sin confirmar

¿Cuándo se anunciará oficialmente el calendario de Isaac del Toro para 2027?

La fecha del regreso de Isaac del Toro podría conocerse durante diciembre de 2026, cuando el UAE Team Emirates-XRG realice su concentración y establezca los programas de competencia de sus integrantes. El propio ciclista habló sobre el tema en una entrevista concedida a Cadena SER durante su estancia en Singapur.

“Ahora en diciembre hablaré un poco del calendario. Nunca tengo preferencia, veremos qué toca”, declaró el mexicano, quien dejó abierta la posibilidad de competir en diferentes escenarios durante la próxima temporada.

Por su parte, Joxean Fernández ‘Matxin’, director deportivo del UAE Team Emirates-XRG, anticipó que los calendarios de Isaac del Toro y Tadej Pogacar se darán a conocer durante la concentración del equipo en diciembre, de acuerdo con información publicada por Cyclingnews el pasado 5 de noviembre.

De esta manera, Isaac del Toro todavía no tiene una fecha oficial para su próxima carrera tras la victoria conseguida en Singapur. Aunque el calendario ofrece posibilidades a partir del 8 de enero de 2027, será hasta que el UAE Team Emirates-XRG anuncie su planificación cuando se conozca el lugar y la competencia en la que el mexicano iniciará una nueva temporada.