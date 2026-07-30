La advertencia de Amarini Villatoro a Municipal antes de visitar El Trébol

Cartaginés llegó a Guatemala para la primera jornada de la Copa Centroamericana 2026.

Amarini Villatoro regresa a Guatemala | @CartaginesCR

Amarini Villatoro está a punto de vivir una noche muy especial en su carrera. El entrenador de Cartaginés regresará a Guatemala, el país donde nació y construyó gran parte de su trayectoria, para enfrentar a Municipal en el debut de ambos equipos en la Copa Centroamericana 2026. Sin embargo, más allá del componente emocional, el estratega dejó claro que su equipo llega con la convicción de sumar un resultado positivo en una de las canchas más exigentes del fútbol guatemalteco.

El técnico guatemalteco conoce a la perfección lo que representa jugar en el Estadio El Trébol y anticipó un ambiente de mucha presión por parte de la afición escarlata. Aun así, considera que la experiencia de sus futbolistas será determinante para manejar ese escenario y competir de igual a igual. “Sabemos que la afición llenará El Trébol; con un ambiente así se disfruta mejor el partido. Tanto ellos como nosotros tenemos un plantel que sabe manejar el entorno y al final pesará lo que ocurra dentro del terreno de juego y el equipo que haga mejor las cosas”, afirmó Villatoro.

El entrenador también tuvo palabras de reconocimiento para Municipal, vigente campeón de Guatemala, y para su colega Mario Acevedo, a quien elogió por el trabajo realizado durante los últimos años. “Mario es un entrenador que respeto mucho, que ha picado piedra. Nos conocemos, pero al final lo que importa es lo que puedan hacer los jugadores en la cancha. Ambos tenemos diferente plantel y el partido lo determinará lo que hagan los jugadores. Confío mucho en mi grupo, tenemos futbolistas de mucha jerarquía”, comentó.

El conjunto brumoso llegó a territorio guatemalteco con el objetivo de comenzar la fase de grupos con un resultado que lo acerque a la clasificación. Villatoro explicó que el equipo trabajó de forma intensa para este compromiso y que es consciente de la importancia que tiene sumar lejos de casa en un torneo tan competitivo. “Venimos bien, tenemos un buen equipo, venimos con la convicción de sacar un buen resultado, hemos trabajado para eso y de manera seria para lograrlo“, señaló.

El estratega insistió en que, independientemente del ambiente que se viva en las gradas, la clave estará en el rendimiento dentro del terreno de juego. Además, destacó la experiencia internacional de varios integrantes del plantel, quienes ya han afrontado partidos de alta exigencia. “Tenemos gente madura, que ha estado en la Selección, tiene roce internacional y experiencia, considero que saben manejar el entorno, pero lo más importante es lo que se haga en el campo“, agregó.

Para Amarini Villatoro, el duelo tendrá un significado especial por tratarse de su primera visita a Guatemala para enfrentar a un club de su país desde el banquillo de un equipo extranjero. Sin embargo, dejó en claro que el aspecto sentimental quedará de lado una vez ruede el balón y que toda la atención estará puesta en conseguir un resultado que impulse a Cartaginés en un grupo donde también aparecen Motagua, FAS y Verdes.

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