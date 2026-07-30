Chelsea ficha a Maxence Lacroix, mundialista con Francia, por 60 millones de euros

El conjunto londinense fichó al defensa francés procedente del Crystal Palace. Firmó hasta 2032 y reforzará al equipo de Xabi Alonso

El zaguero se convierte en el séptimo fichaje ‘Blue’ | @ChelseaFC

Chelsea confirmó la contratación del defensa francés Maxence Lacroix, quien llega procedente del Crystal Palace después de participar con Francia en el Mundial 2026. El central de 26 años firmó un contrato hasta junio de 2032 y se incorporará al plantel dirigido por Xabi Alonso para preparar la temporada 2026-27 de la Premier League.

El movimiento representa una de las principales inversiones del conjunto londinense durante el mercado de verano. Aunque Chelsea no reveló el monto de la operación en su comunicado, las cifras reportadas del acuerdo equivalen a unos 60.7 millones de euros.

Lacroix cambia de equipo dentro de Londres tras completar dos temporadas con Crystal Palace, club en el que alcanzó 98 partidos oficiales. Su paso por Selhurst Park incluyó la conquista de la FA Cup, la Community Shield y la UEFA Conference League, resultados que acompañaron su crecimiento hasta recibir la convocatoria de la selección francesa.

Maxence Lacroix llega al Chelsea tras disputar el Mundial 2026

La presencia de Lacroix en la Copa del Mundo 2026 confirmó su incorporación al grupo de defensores considerados por Francia para los partidos de mayor exigencia. El futbolista disputó tres encuentros y acumuló 240 minutos durante el torneo, en el que la selección francesa terminó en la cuarta posición después de perder ante Inglaterra el partido por el tercer lugar.

El defensa fue titular frente a Noruega durante la competencia y también participó en el encuentro contra Inglaterra. Su balance mundialista incluyó una precisión de pase cercana al 95 por ciento, 10 despejes y siete duelos aéreos ganados, números que mostraron su capacidad para intervenir en la salida del balón y responder dentro del área.

Su debut con la selección absoluta de Francia se produjo en marzo de 2026, después de consolidarse en la Premier League y en las competencias europeas con Crystal Palace. La convocatoria mundialista completó uno de los objetivos que el jugador había establecido cuando llegó al fútbol inglés desde el Wolfsburgo en agosto de 2024.

Antes de jugar en Inglaterra, Lacroix comenzó su carrera profesional en el Sochaux, con el que sumó 28 apariciones en el primer equipo. Posteriormente permaneció cuatro temporadas en el Wolfsburgo y disputó 130 encuentros antes de trasladarse al Crystal Palace, donde volvió a trabajar bajo las órdenes de Oliver Glasner.

¿Qué aportará Maxence Lacroix al Chelsea de Xabi Alonso?

Chelsea incorpora a un central con experiencia en la Premier League, velocidad para cubrir espacios y capacidad para defender en situaciones individuales. De acuerdo con el análisis de Sky Sports, Lacroix se ubicó entre los cinco defensas centrales más rápidos del campeonato inglés desde su llegada en 2024 y superó el 50 por ciento de efectividad en las acciones defensivas de uno contra uno.

Durante la temporada 2025-26 disputó 35 encuentros de Premier League, acumuló 3 mil 87 minutos y participó en 11 partidos sin recibir gol. El francés registró 252 despejes, 60 entradas, 45 intercepciones y una velocidad máxima de 36.42 kilómetros por hora, además de completar el 88.16 por ciento de sus pases.

Esas características pueden permitirle a Xabi Alonso adelantar la línea defensiva y reducir los espacios que el rival encuentre después de recuperar el balón. Chelsea recibió más de 50 goles en cada una de las últimas tres temporadas de Premier League, una tendencia que llevó al club a buscar un jugador con recorrido, juego aéreo y capacidad para corregir a campo abierto.

La contratación también supone un ajuste en la política de fichajes del equipo. Chelsea no pagaba una transferencia por un futbolista de 26 años o más desde las incorporaciones de Raheem Sterling y Kalidou Koulibaly en 2022. La decisión de invertir en Lacroix refleja la intención de sumar experiencia inmediata a una plantilla que durante los últimos mercados priorizó jugadores de menor edad.

El francés explicó que sus conversaciones con Xabi Alonso y con algunos integrantes del plantel influyeron en su elección. Antes de firmar, habló con Malo Gusto, Trevoh Chalobah y Benoît Badiashile, además de intercambiar ideas tácticas con el entrenador. Lacroix aseguró que comparte la dirección deportiva del técnico y estableció la conquista de títulos como uno de sus objetivos en Stamford Bridge.

Coming here to win. — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026

Maxence Lacroix se suma así a Emmanuel Emegha, Marco Palestra, Geovany Quenda y Morgan Rogers entre las incorporaciones del Chelsea para la campaña 2026-27. Tras competir en el Mundial y completar su transferencia desde Crystal Palace, el defensa comenzará una etapa en la que buscará un lugar en el once de Xabi Alonso y contribuir a la reconstrucción de la última línea del equipo londinense.

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