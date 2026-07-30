Juan José Córdoba da la cara por su tensionante cruce con Amaranto Perea

El jugador y el entrenador tuvieron un fuerte cruce de palabras en el partido contra Vasco da Gama por Copa Sudamericana.

Amaranto Perea, DT del DIM | Vizzor Image y captura de pantalla ESPN

El Deportivo Independiente Medellín quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 tras caer por la mínima diferencia contra Vasco da Gama por la vuelta de los playoffs, lo que supone el primer golpe para el proceso de Amaranto Perea. Si bien el técnico apenas llega, había ilusión en que pudiera sacar la llave adelante junto a sus dirigidos.

Recordemos que en la ida en el Atanasio Girardot todo quedó igualado 2-2 y en el choque decisivo prácticamente una desconcentración defensiva dejó afuera al ‘Poderoso’. Ahora el equipo paisa deberá centrar toda su energía en lo local, pues está compitiendo en la Liga y Copa BetPlay.

Un suceso que viene dando de qué hablar fue un cruce de palabras entre Juan José Córdoba y Amaranto Perea, uno de los fichajes estelares para este semestre. Todo se dio cuando el partido estaba a punto de llegar a su fin y solo minutos después del único gol del encuentro, que fue al 85′.

Resulta que el director técnico al 90′ decidió sacar a Córdoba e ingresar a Keiner Klinger, esto para darle un refresco a la zona de ataque. Cuando el extremo abandonó el terreno de juego y se dirigió al banquillo, le dijo algo al DT, quien se volteó y también le respondió a lo que le decía.

Jajajaj y a ese pelado Córdoba que no le gusta que le digan nada 😂🤣 pic.twitter.com/bNAfRC5lX3 — Carlos Garcia (@carloscaique77) July 29, 2026

La explicación de Juan José Córdoba

Luego de lo que fue el compromiso, el jugador posteó una historia en su cuenta de Instagram explicando lo que sucedió con Amaranto. “Nunca creería que un compañero no es buena opción ni tampoco me enojaría por ser sustituido. No crean en esas personas que solo hablan lo primero que se les venga a la mente detrás de una cámara y más de individuos que jugaron este deporte y se les olvidó el sentir dentro de un campo”.

“Ya me disculpé con el profesor y con mis compañeros por mi actitud inadecuada, fue una situación que se salió de contexto en un momento de frustración por no obtener lo que todos deseábamos”, fue lo que escribió Juan José tras ese encontronazo con su entrenador.

Explicación de Juan José Córdoba por su pelea con Amaranto Perea

De momento parece ser que este fue un tema menor y que no traerá consecuencias importantes, además que son situaciones que pueden pasar en el marco del fútbol. Eso sí, Córdoba deberá trabajar un poco más en la serenidad para no volver a caer en este tipo de comportamientos inadecuados.

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