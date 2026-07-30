Agenda deportiva del 30 de julio al 2 de agosto: JCC, Liga MX, ciclismo, LMB y amistosos

México tendrá actividad en fútbol, clavados, natación, ciclismo y marcha en Santo Domingo 2026, mientras la jornada 3 de la Liga MX, la LMB, la Clásica de San Sebastián, NASCAR y los amistosos internacionales completan la agenda

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 encabezarán la agenda deportiva del 30 de julio al 2 de agosto, con participación mexicana en fútbol, clavados, natación, ciclismo, voleibol y marcha. El fin de semana también contará con la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX, partidos amistosos internacionales, actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, la Clásica de San Sebastián, NASCAR, lucha libre y Power Slap.

Eventos deportivos imperdibles del 30 de julio al 2 de agosto: horario y dónde ver

La actividad deportiva comenzará el jueves 30 de julio y se extenderá hasta el domingo 2 de agosto, con competencias de fútbol, clavados, natación, ciclismo, voleibol, béisbol, automovilismo y lucha libre. La jornada inicial en Claro Sports incluirá la final femenil de clavados sincronizados desde el trampolín de tres metros, el partido México vs Venezuela en el torneo varonil de fútbol de Santo Domingo 2026, las finales de natación, Power Slap 22 y TNA Wrestling Impact.

El viernes y el sábado concentrarán parte de la atención en el fútbol. La selección mexicana femenil enfrentará a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mientras la jornada 3 de la Liga MX comenzará con Puebla vs Chivas, Juárez vs Pumas y Atlético de San Luis vs Tijuana. También habrá amistosos internacionales como Chelsea vs Tottenham, Manchester City vs Inter de Milán, Real Madrid vs Fiorentina y Girona vs Arsenal.

El domingo 2 de agosto cerrará la agenda con el ciclismo de ruta varonil de Santo Domingo 2026, las finales de clavados y el partido entre Jamaica y México dentro del torneo femenil de fútbol. La actividad también incluirá la NASCAR México Series en San Luis Potosí, los amistosos Sunderland vs Wrexham y Liverpool vs Leeds, así como los encuentros América vs Santos y Toluca vs Necaxa de la Liga MX.

Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 30 de julio al 2 de agosto

Claro Sports continuará con la cobertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con transmisiones de las competencias de clavados, natación, fútbol, ciclismo, voleibol de playa y marcha. La programación también incluirá partidos amistosos internacionales, la Liga Mexicana de Béisbol, la Clásica de San Sebastián, NASCAR, Power Slap y TNA Wrestling Impact.

Jueves 30 de julio

10:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m sincronizado femenil

12:00 | Deportes de contacto | Power Slap 22 | Serbia

14:00 | Fútbol | JCC Santo Domingo 2026 | México vs Venezuela | Varonil

16:00 | Natación | JCC Santo Domingo 2026 | Finales día 3

17:00 | Voleibol | JCC Santo Domingo 2026 | Final varonil

17:20 | Fútbol | Amistoso | Leeds vs Sunderland

19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact

19:00 | Béisbol | LMB | Charros de Jalisco vs Tecos de los Dos Laredos

Viernes 31 de julio

10:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 1m femenil

14:00 | Voleibol de playa | JCC Santo Domingo 2026 | Finales femenil y varonil

15:00 | Programa deportivo | Claro Sports en W Radio

16:00 | Natación | JCC Santo Domingo 2026 | Finales día 4

16:50 | Fútbol | JCC Santo Domingo 2026 | Colombia vs México | Femenil

19:00 | Béisbol | LMB | Conspiradores de Querétaro vs Piratas de Campeche

Sábado 1 de agosto

03:35 | Fútbol | Amistoso | Chelsea vs Tottenham

05:20 | Fútbol | Amistoso | Manchester City vs Inter de Milán

07:00 | Ciclismo | Clásica de San Sebastián

07:00 | Ciclismo | JCC Santo Domingo 2026 | Ruta femenil

09:50 | Fútbol | Amistoso | Real Madrid vs Fiorentina

10:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m varonil

11:50 | Fútbol | Amistoso | Girona vs Arsenal

15:00 | Automovilismo | NASCAR Brasil Series | Cuiabá, Mato Grosso

16:00 | Natación | JCC Santo Domingo 2026 | Finales día 5

18:00 | Béisbol | LMB | Algodoneros del Unión Laguna vs Rieleros de Aguascalientes

Domingo 2 de agosto

06:00 | Atletismo | JCC Santo Domingo 2026 | Marcha media maratón

07:30 | Ciclismo | JCC Santo Domingo 2026 | Ruta varonil

08:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m sincronizado mixto

09:50 | Fútbol | Amistoso | Sunderland vs Wrexham

11:20 | Automovilismo | Trucks México Series

13:20 | Automovilismo | NASCAR México Series | San Luis Potosí

13:50 | Fútbol | Amistoso | Liverpool vs Leeds

14:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m femenil

16:50 | Fútbol | JCC Santo Domingo 2026 | Jamaica vs México | Femenil

18:00 | Béisbol | LMB | Bravos de León vs Olmecas de Tabasco

Jueves 30 de julio: México vs Venezuela, clavados y natación

La actividad del jueves 30 de julio estará encabezada por el partido entre México y Venezuela dentro del torneo varonil de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La jornada también incluirá finales de clavados, natación y voleibol, además del amistoso entre Leeds y Sunderland, Power Slap 22, TNA Wrestling Impact y actividad de la Liga Mexicana de Béisbol.

10:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m sincronizado femenil | Claro Sports

12:00 | Deportes de contacto | Power Slap 22 | Serbia | Claro Sports

14:00 | Fútbol | JCC Santo Domingo 2026 | México vs Venezuela | Varonil | Claro Sports

16:00 | Natación | JCC Santo Domingo 2026 | Finales día 3 | Claro Sports

17:00 | Voleibol | JCC Santo Domingo 2026 | Final varonil | Claro Sports

17:20 | Fútbol | Amistoso | Leeds vs Sunderland | Claro Sports

19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports

19:00 | Béisbol | LMB | Charros de Jalisco vs Tecos de los Dos Laredos | Claro Sports

Viernes 31 de julio: Colombia vs México, Chivas y Pumas

El viernes 31 de julio tendrá la participación de la selección mexicana femenil ante Colombia en Santo Domingo 2026. La jornada 3 de la Liga MX también comenzará con los partidos Puebla vs Chivas, Juárez vs Pumas y Atlético de San Luis vs Tijuana, mientras Claro Sports transmitirá finales de clavados, voleibol de playa, natación y un encuentro de la LMB.

10:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 1m femenil | Claro Sports

14:00 | Voleibol de playa | JCC Santo Domingo 2026 | Finales femenil y varonil | Claro Sports

16:00 | Natación | JCC Santo Domingo 2026 | Finales día 4 | Claro Sports

16:50 | Fútbol | JCC Santo Domingo 2026 | Colombia vs México | Femenil | Claro Sports

19:00 | Fútbol | Liga MX | Puebla vs Chivas | Jornada 3 | Apertura 2026 | Azteca 7 y FOX

19:00 | Béisbol | LMB | Conspiradores de Querétaro vs Piratas de Campeche | Claro Sports

21:00 | Fútbol | Liga MX | Juárez vs Pumas | Jornada 3 | Apertura 2026 | Azteca 7 y FOX

21:00 | Fútbol | Liga MX | Atlético de San Luis vs Tijuana | Jornada 3 | Apertura 2026 | ESPN y Disney+

Sábado 1 de agosto: Clásica de San Sebastián, amistosos y Liga MX

El sábado 1 de agosto comenzará con los amistosos Chelsea vs Tottenham y Manchester City vs Inter de Milán, seguidos por la Clásica de San Sebastián y el ciclismo de ruta femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La jornada 3 de la Liga MX tendrá cuatro partidos, entre ellos Atlas vs Monterrey y Cruz Azul vs Atlante.

03:35 | Fútbol | Amistoso | Chelsea vs Tottenham | Claro Sports

05:20 | Fútbol | Amistoso | Manchester City vs Inter de Milán | Claro Sports

07:00 | Ciclismo | Clásica de San Sebastián | Claro Sports

07:00 | Ciclismo | JCC Santo Domingo 2026 | Ruta femenil | Claro Sports

09:50 | Fútbol | Amistoso | Real Madrid vs Fiorentina | Claro Sports

10:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m varonil | Claro Sports

11:50 | Fútbol | Amistoso | Girona vs Arsenal | Claro Sports

15:00 | Automovilismo | NASCAR Brasil Series | Cuiabá, Mato Grosso | Claro Sports

16:00 | Natación | JCC Santo Domingo 2026 | Finales día 5 | Claro Sports

17:00 | Fútbol | Liga MX | Querétaro vs Tigres | Jornada 3 | Apertura 2026 | FOX One

18:00 | Béisbol | LMB | Algodoneros del Unión Laguna vs Rieleros de Aguascalientes | Claro Sports

19:00 | Fútbol | Liga MX | Atlas vs Monterrey | Jornada 3 | Apertura 2026 | Canal 5 y ViX

19:00 | Fútbol | Liga MX | León vs Pachuca | Jornada 3 | Apertura 2026 | FOX One

21:00 | Fútbol | Liga MX | Cruz Azul vs Atlante | Jornada 3 | Apertura 2026 | Canal 5 y ViX

Domingo 2 de agosto: México vs Jamaica, América y NASCAR México

Para cerrar la actividad del fin de semana, México enfrentará a Jamaica dentro del torneo femenil de fútbol de Santo Domingo 2026. El domingo también contará con ciclismo de ruta, marcha y clavados, además de la NASCAR México Series y los encuentros América vs Santos y Toluca vs Necaxa de la jornada 3 de la Liga MX.

06:00 | Atletismo | JCC Santo Domingo 2026 | Marcha media maratón | Claro Sports

07:30 | Ciclismo | JCC Santo Domingo 2026 | Ruta varonil | Claro Sports

08:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m sincronizado mixto | Claro Sports

09:50 | Fútbol | Amistoso | Sunderland vs Wrexham | Claro Sports

11:20 | Automovilismo | Trucks México Series | Claro Sports

13:20 | Automovilismo | NASCAR México Series | San Luis Potosí | Claro Sports

13:50 | Fútbol | Amistoso | Liverpool vs Leeds | Claro Sports

14:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m femenil | Claro Sports

16:50 | Fútbol | JCC Santo Domingo 2026 | Jamaica vs México | Femenil | Claro Sports

17:00 | Fútbol | Liga MX | América vs Santos | Jornada 3 | Apertura 2026 | ViX

18:00 | Béisbol | LMB | Bravos de León vs Olmecas de Tabasco | Claro Sports

19:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs Necaxa | Jornada 3 | Apertura 2026 | Canal 5 y ViX

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