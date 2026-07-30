Agenda deportiva del 30 de julio al 2 de agosto: JCC, Liga MX, ciclismo, LMB y amistosos
México tendrá actividad en fútbol, clavados, natación, ciclismo y marcha en Santo Domingo 2026, mientras la jornada 3 de la Liga MX, la LMB, la Clásica de San Sebastián, NASCAR y los amistosos internacionales completan la agenda
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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 encabezarán la agenda deportiva del 30 de julio al 2 de agosto, con participación mexicana en fútbol, clavados, natación, ciclismo, voleibol y marcha. El fin de semana también contará con la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX, partidos amistosos internacionales, actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, la Clásica de San Sebastián, NASCAR, lucha libre y Power Slap.
Eventos deportivos imperdibles del 30 de julio al 2 de agosto: horario y dónde ver
La actividad deportiva comenzará el jueves 30 de julio y se extenderá hasta el domingo 2 de agosto, con competencias de fútbol, clavados, natación, ciclismo, voleibol, béisbol, automovilismo y lucha libre. La jornada inicial en Claro Sports incluirá la final femenil de clavados sincronizados desde el trampolín de tres metros, el partido México vs Venezuela en el torneo varonil de fútbol de Santo Domingo 2026, las finales de natación, Power Slap 22 y TNA Wrestling Impact.
El viernes y el sábado concentrarán parte de la atención en el fútbol. La selección mexicana femenil enfrentará a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mientras la jornada 3 de la Liga MX comenzará con Puebla vs Chivas, Juárez vs Pumas y Atlético de San Luis vs Tijuana. También habrá amistosos internacionales como Chelsea vs Tottenham, Manchester City vs Inter de Milán, Real Madrid vs Fiorentina y Girona vs Arsenal.
El domingo 2 de agosto cerrará la agenda con el ciclismo de ruta varonil de Santo Domingo 2026, las finales de clavados y el partido entre Jamaica y México dentro del torneo femenil de fútbol. La actividad también incluirá la NASCAR México Series en San Luis Potosí, los amistosos Sunderland vs Wrexham y Liverpool vs Leeds, así como los encuentros América vs Santos y Toluca vs Necaxa de la Liga MX.
Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 30 de julio al 2 de agosto
Claro Sports continuará con la cobertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con transmisiones de las competencias de clavados, natación, fútbol, ciclismo, voleibol de playa y marcha. La programación también incluirá partidos amistosos internacionales, la Liga Mexicana de Béisbol, la Clásica de San Sebastián, NASCAR, Power Slap y TNA Wrestling Impact.
Jueves 30 de julio
- 10:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m sincronizado femenil
- 12:00 | Deportes de contacto | Power Slap 22 | Serbia
- 14:00 | Fútbol | JCC Santo Domingo 2026 | México vs Venezuela | Varonil
- 16:00 | Natación | JCC Santo Domingo 2026 | Finales día 3
- 17:00 | Voleibol | JCC Santo Domingo 2026 | Final varonil
- 17:20 | Fútbol | Amistoso | Leeds vs Sunderland
- 19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact
- 19:00 | Béisbol | LMB | Charros de Jalisco vs Tecos de los Dos Laredos
Viernes 31 de julio
- 10:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 1m femenil
- 14:00 | Voleibol de playa | JCC Santo Domingo 2026 | Finales femenil y varonil
- 15:00 | Programa deportivo | Claro Sports en W Radio
- 16:00 | Natación | JCC Santo Domingo 2026 | Finales día 4
- 16:50 | Fútbol | JCC Santo Domingo 2026 | Colombia vs México | Femenil
- 19:00 | Béisbol | LMB | Conspiradores de Querétaro vs Piratas de Campeche
Sábado 1 de agosto
- 03:35 | Fútbol | Amistoso | Chelsea vs Tottenham
- 05:20 | Fútbol | Amistoso | Manchester City vs Inter de Milán
- 07:00 | Ciclismo | Clásica de San Sebastián
- 07:00 | Ciclismo | JCC Santo Domingo 2026 | Ruta femenil
- 09:50 | Fútbol | Amistoso | Real Madrid vs Fiorentina
- 10:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m varonil
- 11:50 | Fútbol | Amistoso | Girona vs Arsenal
- 15:00 | Automovilismo | NASCAR Brasil Series | Cuiabá, Mato Grosso
- 16:00 | Natación | JCC Santo Domingo 2026 | Finales día 5
- 18:00 | Béisbol | LMB | Algodoneros del Unión Laguna vs Rieleros de Aguascalientes
Domingo 2 de agosto
- 06:00 | Atletismo | JCC Santo Domingo 2026 | Marcha media maratón
- 07:30 | Ciclismo | JCC Santo Domingo 2026 | Ruta varonil
- 08:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m sincronizado mixto
- 09:50 | Fútbol | Amistoso | Sunderland vs Wrexham
- 11:20 | Automovilismo | Trucks México Series
- 13:20 | Automovilismo | NASCAR México Series | San Luis Potosí
- 13:50 | Fútbol | Amistoso | Liverpool vs Leeds
- 14:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m femenil
- 16:50 | Fútbol | JCC Santo Domingo 2026 | Jamaica vs México | Femenil
- 18:00 | Béisbol | LMB | Bravos de León vs Olmecas de Tabasco
Jueves 30 de julio: México vs Venezuela, clavados y natación
La actividad del jueves 30 de julio estará encabezada por el partido entre México y Venezuela dentro del torneo varonil de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La jornada también incluirá finales de clavados, natación y voleibol, además del amistoso entre Leeds y Sunderland, Power Slap 22, TNA Wrestling Impact y actividad de la Liga Mexicana de Béisbol.
- 10:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m sincronizado femenil | Claro Sports
- 12:00 | Deportes de contacto | Power Slap 22 | Serbia | Claro Sports
- 14:00 | Fútbol | JCC Santo Domingo 2026 | México vs Venezuela | Varonil | Claro Sports
- 16:00 | Natación | JCC Santo Domingo 2026 | Finales día 3 | Claro Sports
- 17:00 | Voleibol | JCC Santo Domingo 2026 | Final varonil | Claro Sports
- 17:20 | Fútbol | Amistoso | Leeds vs Sunderland | Claro Sports
- 19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports
- 19:00 | Béisbol | LMB | Charros de Jalisco vs Tecos de los Dos Laredos | Claro Sports
Viernes 31 de julio: Colombia vs México, Chivas y Pumas
El viernes 31 de julio tendrá la participación de la selección mexicana femenil ante Colombia en Santo Domingo 2026. La jornada 3 de la Liga MX también comenzará con los partidos Puebla vs Chivas, Juárez vs Pumas y Atlético de San Luis vs Tijuana, mientras Claro Sports transmitirá finales de clavados, voleibol de playa, natación y un encuentro de la LMB.
- 10:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 1m femenil | Claro Sports
- 14:00 | Voleibol de playa | JCC Santo Domingo 2026 | Finales femenil y varonil | Claro Sports
- 16:00 | Natación | JCC Santo Domingo 2026 | Finales día 4 | Claro Sports
- 16:50 | Fútbol | JCC Santo Domingo 2026 | Colombia vs México | Femenil | Claro Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Puebla vs Chivas | Jornada 3 | Apertura 2026 | Azteca 7 y FOX
- 19:00 | Béisbol | LMB | Conspiradores de Querétaro vs Piratas de Campeche | Claro Sports
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | Juárez vs Pumas | Jornada 3 | Apertura 2026 | Azteca 7 y FOX
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | Atlético de San Luis vs Tijuana | Jornada 3 | Apertura 2026 | ESPN y Disney+
Sábado 1 de agosto: Clásica de San Sebastián, amistosos y Liga MX
El sábado 1 de agosto comenzará con los amistosos Chelsea vs Tottenham y Manchester City vs Inter de Milán, seguidos por la Clásica de San Sebastián y el ciclismo de ruta femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La jornada 3 de la Liga MX tendrá cuatro partidos, entre ellos Atlas vs Monterrey y Cruz Azul vs Atlante.
- 03:35 | Fútbol | Amistoso | Chelsea vs Tottenham | Claro Sports
- 05:20 | Fútbol | Amistoso | Manchester City vs Inter de Milán | Claro Sports
- 07:00 | Ciclismo | Clásica de San Sebastián | Claro Sports
- 07:00 | Ciclismo | JCC Santo Domingo 2026 | Ruta femenil | Claro Sports
- 09:50 | Fútbol | Amistoso | Real Madrid vs Fiorentina | Claro Sports
- 10:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m varonil | Claro Sports
- 11:50 | Fútbol | Amistoso | Girona vs Arsenal | Claro Sports
- 15:00 | Automovilismo | NASCAR Brasil Series | Cuiabá, Mato Grosso | Claro Sports
- 16:00 | Natación | JCC Santo Domingo 2026 | Finales día 5 | Claro Sports
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Querétaro vs Tigres | Jornada 3 | Apertura 2026 | FOX One
- 18:00 | Béisbol | LMB | Algodoneros del Unión Laguna vs Rieleros de Aguascalientes | Claro Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Atlas vs Monterrey | Jornada 3 | Apertura 2026 | Canal 5 y ViX
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | León vs Pachuca | Jornada 3 | Apertura 2026 | FOX One
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | Cruz Azul vs Atlante | Jornada 3 | Apertura 2026 | Canal 5 y ViX
Domingo 2 de agosto: México vs Jamaica, América y NASCAR México
Para cerrar la actividad del fin de semana, México enfrentará a Jamaica dentro del torneo femenil de fútbol de Santo Domingo 2026. El domingo también contará con ciclismo de ruta, marcha y clavados, además de la NASCAR México Series y los encuentros América vs Santos y Toluca vs Necaxa de la jornada 3 de la Liga MX.
- 06:00 | Atletismo | JCC Santo Domingo 2026 | Marcha media maratón | Claro Sports
- 07:30 | Ciclismo | JCC Santo Domingo 2026 | Ruta varonil | Claro Sports
- 08:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m sincronizado mixto | Claro Sports
- 09:50 | Fútbol | Amistoso | Sunderland vs Wrexham | Claro Sports
- 11:20 | Automovilismo | Trucks México Series | Claro Sports
- 13:20 | Automovilismo | NASCAR México Series | San Luis Potosí | Claro Sports
- 13:50 | Fútbol | Amistoso | Liverpool vs Leeds | Claro Sports
- 14:00 | Clavados | JCC Santo Domingo 2026 | Final trampolín 3m femenil | Claro Sports
- 16:50 | Fútbol | JCC Santo Domingo 2026 | Jamaica vs México | Femenil | Claro Sports
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | América vs Santos | Jornada 3 | Apertura 2026 | ViX
- 18:00 | Béisbol | LMB | Bravos de León vs Olmecas de Tabasco | Claro Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs Necaxa | Jornada 3 | Apertura 2026 | Canal 5 y ViX