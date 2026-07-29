Leones de Yucatán vs Diablos Rojos del México, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Disfruta en vivo el duelo entre Leones y Diablos Rojos dentro del Juego 3 de su serie, en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol

La Liga Mexicana de Béisbol 2026 está por ver su final dentro de la etapa regular, y el conjunto escarlata espera mantenerse en buen ritmo para llegar embalado a los playoffs. Por su parte, los melenudos, último lugar de la Zona Sur, esperan poder tener un cierre decoroso en la temporada, y poder imponerse a los pingos en uno de sus últimos juegos, sin duda les daría mucha alegría a sus fans.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Leones de Yucatán vs Diablos Rojos del México hoy 29 de julio?

El tercer duelo entre Leones de Yucatán y Diablos Rojos del México lo podrás seguir en vivo a través de la señal de Claro Sports a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México por la señal de Claro Sports.

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