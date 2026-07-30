Rating Colombia del 29 de julio de 2026, según CNC: ‘Masterchef Celebrity’ se mete al top 5

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el miércoles 29 de julio.

Masterchef Celebrity 2026 | Canal RCN.

Antepenúltimo día del mes de julio y los colombianos siguen dejando en claro cuales son sus preferencias en cuando a la programación de los canales nacionales se refiere. Caracol TV sigue dominando con creces el rating de la televisión colombiana. En Claro Sports les contamos todos los detalles al respecto.

Rating en Colombia del 29 de julio de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 15,83 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 10,64 % Vecinos – Caracol TV | 8,57 % Masterchef Celebrity – RCN | 8,28 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,08 % Pa’ seguirte queriendo – RCN | 6,44 % La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,56 % Espacio Político: Partido Liberal – Caracol TV | 5,06 % Noticias RCN PRM – RCN | 4,99 % Rafael Orozco, el ídolo – Caracol TV | 4,21 %

Programación de fútbol para este jueves, 30 de julio de 2026

11:00 a.m. | Rottach-Egern vs Bayern Múnich | Amistoso.

2:00 p.m. | Benfica vs FC St. Gallen | UEFA Europa League.

3:30 p.m. | Envigado vs Once Caldas | Copa BetPlay Dimayor.

5:30 p.m. | Corinthians vs Athletico Paranense | Brasileirao.

7:30 p.m. | Caracas vs Independiente Santa Fe | Copa Sudamericana.

8:00 p.m. | Atlético Bucaramanga vs Llaneros | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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