Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado gimnasia artística finales por aparatos femenil y varonil en directo

México tendrá representantes en las cinco finales por aparatos de gimnasia artística en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

La gimnasia artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continuará con una jornada de cinco finales por aparatos en el Pabellón de Gimnasia del Complejo Deportivo Parque del Este. Los especialistas de la región competirán por las medallas en suelo varonil, caballo con arzones, anillos, salto de caballo femenil y barras asimétricas, pruebas en las que la dificultad de las rutinas, la ejecución técnica y la precisión en los aterrizajes serán determinantes para definir las posiciones del podio. La actividad podrá seguirse en vivo y online mediante la multiplataforma de Claro Sports.

México tendrá representantes en cada una de las pruebas programadas. Isaac Núñez participará en la final de suelo varonil y posteriormente volverá a competir junto con Juan Porras en caballo con arzones. En anillos, la delegación mexicana estará representada por Juan Porras y Cristian Ramírez, quienes buscarán mantenerse entre las mejores calificaciones a través de elementos de fuerza, control y estabilidad durante sus respectivas rutinas.

En las competencias femeniles, Victoria Mata y Natalia Escalera disputarán tanto la final de salto de caballo como la de barras asimétricas. Ambas gimnastas afrontarán una doble participación dentro de una jornada que entregará medallas de oro, plata y bronce en cinco aparatos. Sigue cada ejercicio, puntuación y resultado de los mexicanos en las finales de gimnasia artística de Santo Domingo 2026 a través de la transmisión en vivo de la multiplataforma de Claro Sports.

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