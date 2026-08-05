Cadillac respalda a Checo Pérez pese a las críticas al monoplaza

Graeme Lowdon destaca la madurez de Pérez y Bottas ante las críticas sobre el avance técnico de Cadillac

Checo Pérez critica a Cadillac | Reuters

Sergio Pérez y Valtteri Bottas han mostrado posturas distintas sobre el avance de Cadillac en su primera temporada dentro de la Fórmula 1. Mientras el finlandés ha valorado el trabajo realizado por la escudería, el mexicano considera que el desarrollo del auto no ha sido el mejor. “Creo que básicamente no hemos desarrollado lo suficiente”, declaró Checo Pérez a motorsport.com.

Las palabras del piloto mexicano no generaron preocupación dentro del equipo. Graeme Lowdon, jefe de Cadillac, explicó que este tipo de comentarios forman parte de la dinámica entre los pilotos y el área técnica. “Creo que eso es completamente normal en los pilotos”, señaló Lowdon durante una conversación con distintos medios.

El directivo destacó que Pérez y Bottas han sabido exigir al equipo sin alterar el proceso de una estructura que todavía se encuentra en etapa de consolidación dentro de la categoría. “Habría sido muy fácil para los pilotos intentar presionar a un equipo nuevo demasiado fuerte y demasiado rápido, y eso no ha ocurrido”, afirmó.

Lowdon añadió que ambos han encontrado un equilibrio para señalar las áreas que deben mejorar. “Se necesita cierto grado de tensión para avanzar constantemente y creo que ellos han dado con el nivel correcto”, explicó.

Pérez y Bottas llegaron a Cadillac después de recorrer caminos distintos durante 2025. El finlandés permaneció como piloto de pruebas de Mercedes, mientras que el mexicano decidió alejarse por completo de la actividad antes de regresar a la parrilla.

El duelo interno se mantiene cerrado. Pérez supera 6-5 a Bottas en clasificación y, cuando ambos han terminado las carreras, el mexicano ha quedado por delante en tres ocasiones, mientras que el finlandés lo hizo una vez.

Lowdon evitó realizar una comparación directa entre ambos, ya que no siempre cumplen las mismas funciones durante las sesiones. “Rara vez ocurre que les pidamos que hagan las mismas cosas”, dijo.

Pérez y Bottas llegaron a Cadillac por caminos distintos

La elección de Pérez y Bottas como pilotos para el debut de Cadillac generó debate antes del inicio de la temporada. Ambos aportaban años de experiencia en la Fórmula 1, aunque venían de situaciones distintas después de quedar fuera de la parrilla titular durante 2025.

Bottas permaneció vinculado al campeonato como piloto de pruebas de Mercedes. El finlandés participó en trabajos relacionados con el desarrollo del auto de 2026 y mantuvo contacto con los procesos técnicos y operativos de un equipo de Fórmula 1. Pérez eligió otro camino. El mexicano se alejó por completo de la actividad durante su año fuera de la parrilla y no condujo monoplazas mientras definía el siguiente paso de su trayectoria.

Lowdon reconoció que esa diferencia despertó su interés antes de comenzar a trabajar con ambos. El jefe de Cadillac quería conocer cómo influirían esas decisiones en la forma de afrontar el regreso a la competencia. “Era una diferencia interesante entre ambos. Tenía curiosidad por ver si habría algún patrón en su enfoque”, comentó.

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