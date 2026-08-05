México vs Panamá en vivo fútbol varonil: transmisión semifinales Juegos Centroamericanos 2026

Sigue por en vivo por Claro Sports el partido de la selección mexicana, en el que buscan su boleto al partido por la medalla de oro en Santo Domingo 2026

La selección mexicana va por su boleto a la final del fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 este miércoles 5 de agosto, cuando se midan a su similar de Panamá.

México terminó en primer lugar del Grupo A en Santo Domingo 2026, tras vencer a Venezuela y Guatemala, aunque empataron con los anfitriones para terminar con siete puntos. Su rival, Panamá, cayó en el debut ante Colombia, pero vencieron a Costa Rica y Cuba para acabar en el segundo lugar del Grupo B y acceder así a esta antesala de la final.

México y Panamá se enfrentan en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y puedes seguir el partido por Claro Sports.

Te puede interesar: