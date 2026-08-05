Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado atletismo finales femenil y varonil en directo, día 3

Disfruta a través de Claro Sports el tercer día de actividades del atletismo, con las finales de los 400 metros en ambas ramas, así como pruebas de campo

Disfruta a través de Claro Sports el tercer día de finales del atletismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este miércoles 5 de agosto, el Estadio Olímpico Félix Sánchez será escenario de nueve pruebas por medalla, en una jornada que reunirá a los mejores exponentes de la región.

Sigue cada momento de las finales de lanzamiento de martillo y disco, salto de longitud, 1500 metros, pruebas con vallas y las definiciones de los 400 metros en las ramas femenil y varonil. La velocidad, la resistencia, la fuerza y la técnica marcarán una nueva batalla por el oro, la plata y el bronce en Santo Domingo 2026.

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