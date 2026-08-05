Checo Pérez evalúa su regreso con Cadillac: “Mi rendimiento se acerca mucho a un 10”

El piloto mexicano hace un balance de sus primeras 11 carreras con Cadillac y destaca su ritmo, adaptación y trabajo en el desarrollo del monoplaza

Checo Pérez, piloto de Cadillac en F1 | Reuters

Sergio’ Checo’ Pérez completó la primera mitad de la temporada 2026 de Fórmula 1 con Cadillac y realizó una evaluación de su desempeño después de 11 Grandes Premios. El mexicano regresó a la parrilla tras permanecer un año fuera de la categoría y asumió el reto de formar parte del proyecto debutante de General Motors.

Aunque su escudería todavía no ha conseguido sumar puntos, Checo considera que su rendimiento individual ha estado cerca del nivel que esperaba alcanzar en su vuelta. “Por supuesto que hay cosas que podría haber hecho mejor, por lo que desde luego no le daría un 10, pero creo que se acerca bastante”, declaró en palabras recogidas por Motorsport.

El piloto explicó que su análisis no se limita a las posiciones obtenidas, ya que también toma en cuenta el trabajo realizado junto con los ingenieros para desarrollar el monoplaza. Cadillac comenzó la temporada desde cero como estructura de Fórmula 1, por lo que una parte de las funciones de Pérez ha estado relacionada con aportar información técnica y experiencia.

“Estoy muy satisfecho con mi rendimiento desde que he vuelto”, señaló el mexicano, quien también destacó su evolución en clasificación y carrera. El tapatío sostuvo que su ritmo mejoró conforme avanzó el calendario y que el entorno de Cadillac le permitió comprobar que todavía puede competir a un nivel alto.

En la comparación interna, Checo mantiene ventaja de 6-5 sobre Valtteri Bottas en los duelos de clasificación. El finlandés recortó la diferencia después de imponerse en tres sesiones consecutivas, mientras que los abandonos por fallas en el monoplaza han condicionado el balance entre ambos durante las carreras.

El resultado más cercano a los puntos para Pérez se produjo en el Gran Premio de Mónaco, donde inicialmente terminó en la décima posición. Sin embargo, una sanción relacionada con el procedimiento de salida lo relegó fuera de la zona que entrega unidades para el campeonato.

El mexicano reconoció que uno de los principales retos de su regreso fue readaptarse al ritmo de viajes, pruebas, compromisos y competencias de la Fórmula 1. “Tiendes a olvidar cómo es la vida de un piloto: lo estresante que es todo, lo planificado que está todo y que vives completamente al ritmo del calendario”, explicó.

Cadillac afrontará la segunda mitad de la temporada con el objetivo de reducir la distancia respecto al resto de la parrilla y buscar sus primeros puntos. Checo, por su parte, continuará con el desarrollo del auto mientras intenta convertir su rendimiento en resultados dentro de las posiciones puntuables.

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