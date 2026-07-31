Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado trampolín 3m sincronizado varonil, en directo

Osmar Olvera y Juan Celaya buscan otra medalla para México en la final de trampolín 3m sincronizado varonil de Santo Domingo 2026, en vivo por Claro Sports

La actividad de los clavados continúa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la final del trampolín de tres metros sincronizado varonil. La competencia comenzará este viernes 31 de julio a las 11:55 horas, tiempo del centro de México, desde el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya representarán a México en la prueba y buscarán subir a lo más alto del podio. La dupla llega como una de las principales contendientes después de conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y proclamarse campeona mundial de la especialidad en 2025.

Los dos clavadistas ya consiguieron medallas individuales en Santo Domingo 2026: Olvera ganó el oro en el trampolín de un metro con 430.85 puntos, mientras que Celaya terminó en el tercer lugar con 401.70 unidades. Sigue en vivo el resultado, las puntuaciones y cada ejecución de la final a través de Claro Sports.

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