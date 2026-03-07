¿Se activa el Hoy No Circula este domingo 8 de marzo 2026 en CDMX y Edomex?

Toma en cuenta que en distintos puntos de la capital mexicana se podrán presentar algunas marchas por el 8M

El domingo 8 de marzo no tiene restricciones por el Hoy no Circula | Reuters

El programa Hoy No Circula no se activa este domingo 8 de marzo de 2026 en la Ciudad de México ni en el Estado de México, por lo que los vehículos podrán transitar sin la restricción regular que aplica de lunes a sábado. Para esa fecha, la atención estará centrada en las movilizaciones previstas en distintos puntos de la capital por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Aunque no habrá limitaciones vehiculares por el Hoy No Circula, las autoridades y los automovilistas deberán considerar cierres y afectaciones en varias calles y avenidas de la Ciudad de México. Por ello, se prevé que durante la jornada dominical haya cambios en la circulación en zonas donde se desarrollen marchas y concentraciones.

Hoy No Circula: ¿Hay programa ambiental los domingos?

El esquema del Hoy No Circula ordinario no contempla restricciones para los domingos en la CDMX y el Edomex. De acuerdo con la operación habitual del programa, las limitaciones se aplican entre semana y los sábados, con base en el color del engomado, el último dígito de la placa y el holograma del vehículo. En consecuencia, este 8 de marzo no existe una prohibición general para circular por razones ambientales.

En el caso de los sábados, el programa sí mantiene una mecánica específica. Los vehículos con holograma 1 dejan de circular según la terminación de placa en el primer, segundo, tercer o cuarto sábado de cada mes, mientras que los hologramas 2 no circulan todos los sábados y los hologramas 00 y 0 están exentos. Esa disposición, sin embargo, no se traslada al domingo 8 de marzo.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando las condiciones ambientales así lo requieren, en particular durante contingencias por altos niveles de contaminación. En esos casos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis emite medidas extraordinarias para reducir emisiones, lo que implica ampliar las restricciones de circulación más allá del esquema ordinario.

Bajo ese escenario, las limitaciones pueden incluir a más vehículos, incluso a algunos que normalmente están exentos. La activación de esa medida depende de un anuncio oficial de la autoridad ambiental y no opera de manera automática por tratarse de un domingo o de una jornada con movilizaciones sociales. Hasta la información dada para este 8 de marzo, el punto central no es una contingencia, sino las afectaciones viales por marchas en la capital.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Cuando el programa está vigente y un automovilista incumple con la restricción, se expone a una sanción económica y a otras medidas establecidas por la autoridad correspondiente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Por ello, en días con aplicación del Hoy No Circula o del Doble Hoy No Circula, los conductores deben revisar si su vehículo tiene permitido circular antes de salir. De lo contrario tendría que pagar alrededor de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización; es decir, alrededor de dos a tres mil pesos mexicanos.

Para este domingo 8 de marzo, la recomendación principal no está relacionada con una multa por restricción ambiental, sino con prever rutas alternas ante los cierres viales que provoquen las marchas programadas.

