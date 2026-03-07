Cruz Azul vs Atlético de San Luis en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 10

Sigue todas las acciones del encuentro de la fecha 10 del Clausura 2026 entre celestes y rojiblancos

Liga MX: alineaciones del Cruz Azul vs Atlético de San Luis para la jornada 10, al momento Estas son las alineaciones esperadas para este juego: Cruz Azul: Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Amaury García, Luka Romero, José Paradela, Carlos Rotondi, Nicolás Ibáñez



Atlético San Luis: Andrés Sánchez, Román Torres, Juan Ramírez, Lucas Esteves, Benjamín Galindo, Eduardo Águila, Sebastien Salles-Lamonge, Miguel García, Oscar Macías, Joao Geraldino, Jesús Medina Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026? Cruz Azul es favorito ante San Luis en la jornada 10 del Clausura 2026. La Máquina llega como líder con 22 puntos, mejor equilibrio entre ataque y defensa, y un presente más sólido que el cuadro potosino, que es 11 con 10 unidades. Según una proyección basada en rendimiento y estadísticas, Cruz Azul tiene más probabilidades de ganar, por lo que el pronóstico de IA apunta a un triunfo celeste, con un marcador estimado de 2-0 o 2-1. Antecedentes del Cruz Azul vs Atlético de San Luis y últimos resultados en la Liga MX Esta es la lista de los últimos enfrentamientos directos en Liga MX:

Atl. San Luis 1 – 2 Cruz Azul

Cruz Azul 3 – 0 Atl. San Luis

Atl. San Luis 3 – 1 Cruz Azul

Cruz Azul 3 – 0 Atl. San Luis

Atl. San Luis 1 – 2 Cruz Azul ¿Dónde ver en vivo el Cruz Azul vs Atlético de San Luis? Canales de TV y transmisión streaming El encuentro entre La Máquina y el conjunto potosino será transmitido en vivo por Canal 5 de Televisa en señal abierta. También estará disponible en TUDN (canal de paga) y en la plataforma ViX Premium, que permite streaming en móviles, smart TVs y computadoras con conexión a internet. Clausura 2026: horario del partido Cruz Azul vs Atlético de San Luis, hoy sábado 7 de marzo de 2026 Este partido comenzará en punto de las 17:00 horas (tiempo de México y Centroamérica, 18:00 de Colombia) del sábado 7 de marzo.

¡A CUIDAR EL LIDERATO!

La Máquina Celeste de Cruz Azul se presenta en el Estadio Cuauhtémoc este sábado 7 de marzo con la misión de conservar el liderato general del torneo. El cuadro cruzazulino ostenta 22 unidades, una más que el Toluca, su más cercano perseguidor. Así que, para no enseñarle el camino a la cima al conjunto mexiquense, el Cruz Azul deberá vencer al Atlético de San Luis, actualmente, ubicado en el puesto número 11 de la clasificación general con 10 unidades. Eso sí, la visita del club sanluisino es liderada por su goleador, Joao Pedro, lo que hace que la defensa del equipo de Nicolás Larcamón encienda las alarmas ante la peligrosidad del delantero que, en su momento, fue pretendido por La Máquina. Por todo lo anterior, este partido puede ser uno de los más atractivos de esta jornada del Clausura 2026.

