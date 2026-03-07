Querétaro vs América en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 10

Antecedentes del Querétaro vs América y últimos resultados en la Liga MX

Estos son los resultados de los últimos juegos entre Querétaro y América:

Jornada 4 | América 1-0 Querétaro | 09/08/25 | Apertura 2025

Jornada 1 | Querétaro 0-1 América | 10/01/25 | Clausura 2025

Jornada 2 | América 3-1 Querétaro | 12/07/24 | Apertura 2024

Jornada 2 | América 2-0 Querétaro | 20/01/24 | Clausura 2024

Jornada 2 | Querétaro 1-2 América | 20/09/23 | Apertura 2023