Querétaro vs América en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 10
Sigue el duelo entre Gallos Blancos y Águilas, donde ambas instituciones buscan salir de su mal momento
Liga MX: alineaciones del Querétaro vs América para la jornada 10, al momento
Estos son los elementos confirmados por Esteban González y por André Jardine para encarar su encuentro de la fecha 10 del Clausura 2026:
Querétaro: Guillermo Allison, Lucas Abascia, Diego Reyes, Daniel Parra, Juan Cázares, Carlo García, Santiago Homenchenko, Jhojan Julio, Jaime Gómez, Ali Ávila, Mateo Coronel.
América: Rodolfo Cota, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Miguel Vázquez, Jonathan Dos Santos, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Vinícius Moreira, Paul Rodríguez, Patricio Salas.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
De acuerdo con páginas especializadas, Querétaro tiene un momio positivo de 330; el empate también es positivo con 235, mientras que América tiene -113. Esto quiere decir que, a pesar del mal momento, Las Águilas siguen siendo favoritas al triunfo.
Antecedentes del Querétaro vs América y últimos resultados en la Liga MX
Estos son los resultados de los últimos juegos entre Querétaro y América:
Jornada 4 | América 1-0 Querétaro | 09/08/25 | Apertura 2025
Jornada 1 | Querétaro 0-1 América | 10/01/25 | Clausura 2025
Jornada 2 | América 3-1 Querétaro | 12/07/24 | Apertura 2024
Jornada 2 | América 2-0 Querétaro | 20/01/24 | Clausura 2024
Jornada 2 | Querétaro 1-2 América | 20/09/23 | Apertura 2023
¿Dónde ver en vivo el Querétaro vs América? Canales de TV y transmisión streaming
Además del minuto a minuto que puedes encontrar en Claro Sports, el Querétaro vs América será transmitido por la señal de Fox y su plataforma de streaming FOX One.
Clausura 2026: horario del partido Querétaro vs América, hoy sábado 7 de marzo de 2026
El partido entre emplumados, Querétaro vs América, dará inicio hoy sábado 7 de marzo en punto de las 17:00 horas (tiempo de México y Centroamérica, 18:00 de Colombia).
¡QUIEREN DEJAR DE VOLAR BAJO!
América, luego del fuerte descalabro que sufrió a media semana en casa ante Bravos de Juárez, busca quien se la paga. El conjunto azulcrema ‘vuela’ a Querétaro, donde los Gallos Blancos los recibirán con la misión de hundirlos aún más y, de esta manera, tratar de respirar pues si el cuadro de Coapa no se encuentra en buen momento, la situación de los queretanos tampoco es la mejor. Así que sí, tenemos un duelo de desesperados por ganar, ¿será que alguien saca la victoria o sus malas rachas se amplian?