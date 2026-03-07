Marquense vs Malacateco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto en vivo del partido entre Marquense y Malacateco por la jornada 12 del Torneo Clausura de Guatemala.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Marquense y Malacateco! El Estadio Marquesa de la Ensenada será el escenario de un encuentro importante por la jornada 12 del Clausura 2026 en la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos en un duelo que puede influir directamente en la lucha por evitar el descenso. Marquense busca reaccionar tras cambios recientes en su banquillo, mientras que Malacateco intenta cortar una racha de resultados adversos. A continuación, te contamos todos los detalles y las incidencias del partido en vivo.

Marquense suma 9 puntos en el torneo y se ubica en la posición 11 de la tabla, con dos victorias, tres empates y seis derrotas. El equipo atraviesa un momento complejo, especialmente en la tabla acumulada, donde ocupa el último lugar con 32 unidades. En la jornada anterior empató 2-2 frente a Guastatoya en un duelo directo por la permanencia. Tras ese resultado, la directiva decidió finalizar el ciclo del entrenador Leonel Noriega y anunció la llegada de Omar Arellano para asumir la conducción del equipo.

Malacateco, por su parte, acumula 12 puntos y aparece en la décima posición del campeonato con tres triunfos, tres empates y cinco derrotas. El conjunto dirigido por Roberto Montoya aún se mantiene cerca de la zona de clasificación, pero necesita mejorar su rendimiento para escalar posiciones. El equipo llega tras perder 3-2 ante Comunicaciones en su último compromiso y arrastra varias jornadas sin ganar, además de registrar dificultades en sus partidos como visitante.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs Malacateco hoy sábado 7 de marzo de 2026?

El encuentro entre Marquense y Malacateo está programado para el sábado 7 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Marquesea de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Marquense vs Malacateco para la jornada 12, al momento

Ni Marquense ni Malacateco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Montoya no hará muchas variantes con respecto al equipo que venía presentando.

Marquense : Javier Colli; Elías Vásquez, Oscar Linton, Carlos Estrada, Marco Rodas; Christian López, Miguel Escobar, José Joj; David Chuc, Diego Casas y Juan Villalobos. DT : Omar Arellano.

: Javier Colli; Elías Vásquez, Oscar Linton, Carlos Estrada, Marco Rodas; Christian López, Miguel Escobar, José Joj; David Chuc, Diego Casas y Juan Villalobos. : Omar Arellano. Malacateco: Miguel Jiménez; Nelson Andrade, Dilan Palencia, Marlon Chun, Andru Morales, Roberto Meneses; José Ochoa, Franklin Quinteros, Frank de León; Ángel López y Matías Roskopf. DT: Roberto Montoya.

Antecedentes del Marquense vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Malacateco:

21 de enero de 2026 | Malacateco 2-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de noviembre de 2025 | Malacateco 2-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de agosto de 2025 | Marquense 4-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 27 de abril de 2025 | Marquense 2-0 Malacateco | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 2 de marzo de 2025 | Malacateco 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2025

