Jardine mueve al América y manda a Malagón a la banca ante Querétaro

El técnico azulcrema cambió la alineación para la jornada 10 y dio entrada a Rodolfo Cota antes del duelo ante Philadelphia Union.

Rodolfo Cota es titular en lugar de Malagón | Imago 7

André Jardine movió piezas en el América para el duelo de la jornada 10 ante Querétaro y una de las decisiones que más llamó la atención fue la salida de Luis Ángel Malagón del once inicial. El arquero, que había arrancado como titular en las nueve fechas anteriores del Clausura 2026, apareció esta vez en la banca.

En su lugar, Rodolfo Cota recibió la oportunidad de iniciar en la portería azulcrema, en lo que representa sus primeros minutos en la Liga MX durante el presente torneo. El guardameta no tenía actividad en el campeonato desde el Apertura 2025, cuando disputó las dos primeras jornadas y recibió dos anotaciones.

La modificación en la portería ocurre en un momento en el que Malagón ha quedado bajo observación debido a sus actuaciones recientes. Sin embargo, la determinación del cuerpo técnico también apuntaría a la carga de partidos que enfrenta el club en los próximos días.

América volverá a la actividad a media semana para encarar el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf ante Philadelphia Union, en un compromiso programado en Pensilvania. Bajo ese escenario, Jardine optó por administrar esfuerzos desde este encuentro de liga.

Los cambios no se limitaron al arco. El entrenador brasileño también dio entrada a futbolistas que habían tenido poca participación en el torneo. En defensa, Miguel Vázquez fue considerado para integrar la zaga junto a Israel Reyes, Kevin Álvarez y Cristian Borja.

En la parte ofensiva, Patricio Salas apareció como la apuesta para encabezar el ataque en un partido en el que las Águilas buscan retomar el camino de la victoria. La alineación también marcó el regreso de Alejandro Zendejas a la titularidad, luego de haber superado la lesión que lo había marginado.

Otro de los movimientos de Jardine fue incluir desde el inicio al brasileño Vinicius Moreira, quien continúa su proceso de adaptación al fútbol mexicano tras incorporarse como refuerzo del club hace apenas unas semanas. Su presencia responde a la intención del técnico de darle rodaje en competencia oficial.

Mientras tanto, varios elementos habituales quedaron como opciones de relevo. En la banca estuvieron Sebastián Cáceres, Rodrigo Dourado, Thiago Espinosa y José Zúñiga, en una señal de que el América administró su plantel con la mirada puesta tanto en la liga como en el compromiso internacional que tendrá en los próximos días.

