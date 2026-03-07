Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el DC United vs Inter Miami? Resultado de la MLS 2026
DC United e Inter Miami tienen tres puntos. El resultado de este partido será vital debido a que recién empieza la pelea en la Conferencia Este
Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el DC United vs Inter Miami
El partido de este sábado entre Inter Miami y DC United promete ser clave en la lucha por los primeros lugares de la Conferencia Este. Miami llega tras un arranque irregular: cayó 3-0 ante el LAFC, pero se recuperó con una remontada 4-2 sobre Orlando City, levantando un marcador que tenían en contra por dos goles. DC United viene en una situación parecida: venció a Philadelphia, pero perdió frente a Austin FC, lo que lo mantiene momentáneamente en el sexto puesto, justo por encima de las Garzas gracias a la diferencia de goles. Con ambos equipos con altibajos, este partido podría marcar un antes y un después en este inicio de la temporada.
México (CDMX): 15:30 horas | MLS Season Pass
Centroamérica: 15:30 horas | MLS Season Pass
Estados Unidos: 16:30 horas (ET) / 13:30 horas (PT) | MLS Season Pass
Colombia: 16:30 horas | MLS Season Pass
Argentina: 18:30 horas | MLS Season Pass
MLS 2026: alineaciones del DC United vs Inter Miami, al momento
El DC United de Nicolás Estévez ha consolidado un estilo basado en el 4-4-2, un esquema clásico que busca equilibrio entre defensa y ataque, pero que en la MLS moderna exige un nivel físico elevado debido a la intensidad y ritmo del fútbol de los Estados Unidos. Con dos delanteros en punta, el equipo puede generar profundidad y aprovechar transiciones rápidas, aunque depende mucho de la coordinación entre mediocampo y ataque para evitar quedar expuesto ante contragolpes.
Por su parte, el Inter Miami de Javier Mascherano, tras conquistar su primer título local, se encuentra en un periodo de ajuste. El técnico argentino ha optado por un 4-2-3-1, con Lionel Messi como eje creativo en la posición de ‘10’, un rol que, si bien ha ido perdiendo relevancia en el fútbol contemporáneo, le permite al equipo articular juego desde el centro y generar ventaja en la zona de tres cuartos de cancha con la posesión del astro de la albiceleste.
DC United: Sean Johnson, Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles, Keisuke Kurokawa, Jared Stroud, Matti Peltola, Brandon Servania, Hosei Kijima, João Peglow y Tai Baribo.
Inter Miami: Dayne St Clair, Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen, Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame
Antecedentes del DC United vs Inter Miami y últimos resultados en la MLS
Desde que Inter Miami y DC United se cruzaron por primera vez en la MLS, su historial ha sido un ir y venir de emociones y goles que han definido una rivalidad muy pareja. Aunque los primeros encuentros, como los de 2020 y 2021, fueron favorables para DC United, en los últimos años el conjunto de las Garzas ha tomado ventaja, sumando victorias importantes como el 3-2 de septiembre de 2025 y mostrando consistencia tanto de local como de visitante. Entre empates y marcadores ajustados, los duelos han sido siempre intensos y con muchos goles, dejando claro que, si bien la balanza histórica ha pendido de ambos lados, en la actualidad el combinado rosa ha logrado inclinarla ligeramente a su favor.
Major League Soccer 2025 | 21.09.2025 | Inter Miami 3-2 DC United
Major League Soccer 2025 | 24.08.2025 | DC United 1-1 Inter Miami
Major League Soccer 2024 | 19.05.2024 | Inter Miami 1-0 DC United
Major League Soccer 2024 | 16.03.2024 | DC United 1-3 Inter Miami
Major League Soccer 2023 | 09.07.2023 | DC United 2-2 Inter Miami
Major League Soccer 2023 | 04.06.2023 | Inter Miami 1-2 DC United
Major League Soccer 2022 | 18.09.2022 | DC United 2-3 Inter Miami
Major League Soccer 2022 | 15.05.2022 | Inter Miami 2-2 DC United
Major League Soccer 2021 | 20.06.2021 | DC United 1-0 Inter Miami
Major League Soccer 2021 | 30.05.2021 | Inter Miami 0-3 DC United
Major League Soccer 2020 | 07.03.2020 | DC United 2-1 Inter Miami
Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?
De acuerdo con Caliente MX, el Inter Miami parte como favorito para el próximo enfrentamiento ante DC United, con un momio de -173. Por su parte, el equipo de Washington se presenta como desfavorecido con +410, mientras que el empate se cotiza en +330, un dato que refleja la expectativa de un partido con un claro favorito.
En cuanto a la cuota de goles, la tendencia indica un partido con cierta actividad ofensiva: la apuesta a más de 2.5 goles tiene un momio de -182, mientras que menos de 2.5 goles se ubica en +140. Estos números sugieren que, aunque el Inter Miami arranca como favorito, ambos equipos podrían generar oportunidades y mantener el marcador abierto.