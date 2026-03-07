Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el DC United vs Inter Miami? Resultado de la MLS 2026

MLS 2026: alineaciones del DC United vs Inter Miami, al momento

El DC United de Nicolás Estévez ha consolidado un estilo basado en el 4-4-2, un esquema clásico que busca equilibrio entre defensa y ataque, pero que en la MLS moderna exige un nivel físico elevado debido a la intensidad y ritmo del fútbol de los Estados Unidos. Con dos delanteros en punta, el equipo puede generar profundidad y aprovechar transiciones rápidas, aunque depende mucho de la coordinación entre mediocampo y ataque para evitar quedar expuesto ante contragolpes.

Por su parte, el Inter Miami de Javier Mascherano, tras conquistar su primer título local, se encuentra en un periodo de ajuste. El técnico argentino ha optado por un 4-2-3-1, con Lionel Messi como eje creativo en la posición de ‘10’, un rol que, si bien ha ido perdiendo relevancia en el fútbol contemporáneo, le permite al equipo articular juego desde el centro y generar ventaja en la zona de tres cuartos de cancha con la posesión del astro de la albiceleste.

DC United: Sean Johnson, Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles, Keisuke Kurokawa, Jared Stroud, Matti Peltola, Brandon Servania, Hosei Kijima, João Peglow y Tai Baribo.

Inter Miami: Dayne St Clair, Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen, Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame