Colombia, víctima de la supremacía de Estados Unidos en la She Believes Cup

Con un solitario gol de Alyssa Thompson, Estados Unidos venció por la mínima diferencia a Colombia en la fecha 3 de la She Believes Cup.

Se disputó la tercera jornada de la She Believes Cup. Estados Unidos enfrentó a Colombia en un partido que chocaba a una potencia consolidada del fútbol femenino con otra naciente. Al final, con una linda anotación de Alyssa Thompson las estadounidenses se quedaron con los tres puntos.

El primer tiempo fue toda una ilusión para las colombianas. El equipo que viste de amarillo, azul y rojo planteó un muy buen partido y jugó de igual a igual ante una de las mejores selecciones del mundo. De hecho, los primeros 45 minutos terminaron en empate sin goles y con una muy buena sensación colombiana.

El segundo tiempo fue a otro cantar. Tara McKeown, Jaedyn Shaw, Olivia Moultrie, Emma Sears, Lindsey Heaps y Alyssa Thompson, ingresaron en los 45 minutos finales para cambiar la historia del juego. Y lo lograron. Por Colombia, Gabriela Rodríguez, Wendy Bonilla, Gisela Robledo e Ilana Izquierdo, fueron los revulsivos utilizados.

Colombia jugó a empatar y perdió

El que juega a empatar pierde y Colombia fue el fiel reflejo de ello. Cuando todo estaba dado para que las ‘tricolores’ fueran de lleno a buscar el partido, la charla técnica parece haber dado un mensaje completamente diferente. Las colombianas entregaron balón, espacio y tiempo en el segundo tramo del partido.

Pese a que con velocidad, Linda Caicedo, Manuela Paví, Leicy Santos y Valerín Loboa, podían hacer daño. La Selección Colombia se desgastó en un nivel superlativo corriendo detrás del balón. Estados Unidos basculó, desbordó, pero siempre le faltó el último pase en el borde del área.

Fue entonces, al minuto 82, que Alyssa Thompson tuvo tiempo y espacio en el borde del área colombiana, decidió rematar y clavo el balón en toda la escuadra derecha. Katherine Tapia no tuvo chance alguna de llegar al esférico y ese solitario gol le bastó a las estadounidense para llevarse el triunfo. Con este resultado ya son dos derrotas y una victoria de Colombia en la She Believes Cup.

