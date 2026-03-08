Atlas vs Chivas en vivo la Liga MX 2026: resultado y goles de la jornada 10

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. El Atlas Fútbol Club y Club Deportivo Guadalajara se preparan para una nueva edición del Clásico Tapatío dentro de la Liga MX. El encuentro se disputará este sábado 7 de marzo a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Jalisco, como parte de la jornada 10 del torneo Clausura 2026. Se trata de uno de los enfrentamientos con mayor tradición en el fútbol mexicano, cuya rivalidad se remonta a 1916.

El equipo rojinegro llega al compromiso ubicado en la sexta posición de la tabla con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y tres derrotas. Por su parte, Chivas ocupa el tercer lugar de la clasificación con 18 unidades y un partido menos respecto a su rival, con registro de seis triunfos y dos caídas, ambas en sus encuentros más recientes. El duelo representa una oportunidad para ambos clubes de mantenerse en la parte alta de la tabla en la recta media del campeonato.

