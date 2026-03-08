Atlas vs Chivas en vivo la Liga MX 2026: resultado y goles de la jornada 10
Alineaciones confirmadas del Atlas vs Chivas para la jornada 10
Estos son los elementos que Diego Cocca y que Gabriel Milito ocuparán para el Clásico Tapatío de esta tarde:
Atlas: Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Paulo Ramirez, Jorge Rodríguez, Manuel Capasso, Edgar Zaldivar, Diego González, Aldo Rocha, Arturo González, Sergio Hernández
Chivas: Raúl Rangel, José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Omar Govea, Daniel Aguirre, Fernando González, Richard Ledezma, Ángel Sepúlveda, Roberto Alvarado, Armando González
¿A qué hora inicia el Atlas vs Chivas hoy 7 de marzo de 2026?
El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas se disputará este sábado 7 de marzo a las 19:05 horas, en la cancha del Estadio Jalisco.
¿Dónde ver el Atlas vs Chivas en vivo? Canales de TV y streaming online
Este partido se podrá seguir en vivo y en directo por TV en México a través de la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos la transmisión correrá a cargo de Univisión Deportes y TUDN.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. El Atlas Fútbol Club y Club Deportivo Guadalajara se preparan para una nueva edición del Clásico Tapatío dentro de la Liga MX. El encuentro se disputará este sábado 7 de marzo a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Jalisco, como parte de la jornada 10 del torneo Clausura 2026. Se trata de uno de los enfrentamientos con mayor tradición en el fútbol mexicano, cuya rivalidad se remonta a 1916.
El equipo rojinegro llega al compromiso ubicado en la sexta posición de la tabla con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y tres derrotas. Por su parte, Chivas ocupa el tercer lugar de la clasificación con 18 unidades y un partido menos respecto a su rival, con registro de seis triunfos y dos caídas, ambas en sus encuentros más recientes. El duelo representa una oportunidad para ambos clubes de mantenerse en la parte alta de la tabla en la recta media del campeonato.
