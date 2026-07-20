Sin Messi y con apoyo de su gente: Argentina regresa a casa

La delegación, que ya no contó con Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, entre otros, fue recibida por algunos aficionados

Los jugadores fueron vitoreados por los aficionados | Reuters

La selección de Argentina regresó al país después de cerrar su participación en el Mundial 2026 con la derrota ante España en la final disputada en Estados Unidos. Parte de la delegación albiceleste dejó Nueva York en un vuelo chárter y aterrizó este lunes a las 18:20 horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde comenzó el reencuentro con sus aficionados tras el torneo.

El arribo del equipo estuvo acompañado por cientos de hinchas que se reunieron desde las inmediaciones del aeropuerto hasta las puertas del predio Lionel Andrés Messi. Los futbolistas, cuerpo técnico y miembros del staff fueron recibidos con una guardia de honor y posteriormente recorrieron el camino hacia el centro de entrenamiento en un autobús descapotable.

La delegación fue escoltada por un operativo de seguridad mientras avanzaba rumbo al predio de la Asociación del Futbol Argentino. En el trayecto, los jugadores recibieron el apoyo de los aficionados que se acercaron con banderas y cánticos para reconocer el recorrido del equipo durante la Copa del Mundo, pese a no conseguir el título ante España.

¡LA BIENVENIDA A UNA SELECCIÓN ARGENTINA HISTÓRICA!



De esta manera bajó del avión la delegación Albiceleste, recibida por granaderos, al ritmo de "Muchachos", y personal del aeropuerto.#SeHablaAsiDSPORTS pic.twitter.com/W0qYHF2Adh — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) July 20, 2026

El vuelo de regreso no contó con todos los integrantes del plantel. Diez futbolistas no viajaron a Buenos Aires, entre ellos Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Algunos jugadores permanecieron en Estados Unidos por sus compromisos deportivos, mientras otros regresaron directamente a Europa para incorporarse a sus clubes.

Los futbolistas que llegaron a Argentina fueron Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López, además de integrantes del cuerpo técnico y staff.

LA SELECCIÓN ARGENTINA RUMBO A EZEIZA



Los futbolistas y toda la delegación Albiceleste viajan hacia el predio Lionel Messi.



Una gran cantidad de hinchas aguardan al costado de la autopista y en la entrada al centro de entrenamiento. #DSPORTSNoticiasLite TARDE pic.twitter.com/9hhnzJbjJT — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) July 20, 2026

Aunque el resultado de la final dejó a la selección sin la posibilidad de conseguir el bicampeonato mundial, los aficionados recibieron al equipo por el proceso construido durante los últimos años. La AFA publicó un mensaje en el que destacó la relación entre el plantel y los seguidores argentinos durante la competencia.

“Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado”, señaló la Asociación del Futbol Argentino.

EL RECIBIMIENTO ARGENTINO CON BENGALAS Y FUEGOS ARTIFICIALES



Los hinchas realizaron una emotiva recibida a los jugadores de la Selección Argentina en su vuelta al país.#DSPORTSNoticiasLite TARDE pic.twitter.com/pV4ExTk19N — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) July 20, 2026

Con el regreso a Buenos Aires terminó la participación de Argentina en el Mundial 2026, un torneo en el que llegó hasta la final y disputó nuevamente un partido por el título. Ahora, los futbolistas retomarán sus actividades con sus respectivos clubes después de una competencia que marcó el cierre de una nueva etapa para la selección dirigida por Lionel Scaloni.

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