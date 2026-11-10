Jugando Claro, en vivo | Lunes 9 de noviembre

Jugando Claro analiza los resultados que movieron la tabla y las decisiones de Rafael Márquez para los Cuartos de Final de la Nations League

Cruz Azul y Chivas se disputan el liderato del Apertura 2026, mientras América vuelve a estar en el centro del debate por su racha sin ganar clásicos y Pumas se juega sus últimas posibilidades de llegar a la Liguilla. En Jugando Claro analizaremos todos los escenarios que dejó la Jornada 16 y lo que está en juego en la última fecha de la fase regular.

La pelea por la cima llega al límite. Cruz Azul tomó el liderato, pero Chivas y América todavía tienen posibilidades de terminar en el primer lugar, por lo que la última jornada será determinante. El enfrentamiento entre el Rebaño Sagrado y La Máquina puede tener un peso especial en la definición de la clasificación. En Jugando Claro revisaremos qué necesita cada uno de los candidatos para terminar como líder y llegar con ventaja a la Liguilla.

Otro de los grandes temas será la racha del América ante sus principales rivales. Después del empate frente a Pumas en el Clásico Capitalino, las Águilas acumulan nueve clásicos oficiales consecutivos sin conseguir una victoria ante Chivas, Cruz Azul o el propio conjunto universitario. Esto abre una discusión entre los aficionados: ¿pesan más los títulos o también es una obligación ganar los clásicos?

La situación de Pumas también estará sobre la mesa. El conjunto universitario mantiene posibilidades de clasificarse a la Liguilla, pero ya no depende exclusivamente de sus resultados después del empate ante América. Los auriazules necesitan ganar su último partido ante Monterrey y esperar una combinación favorable para conseguir uno de los últimos boletos a la fase final.

La Selección Mexicana ya prepara la serie ante Jamaica

La Selección Mexicana también será protagonista de Jugando Claro. El equipo dirigido por Rafael Márquez ya comenzó su concentración en la Riviera Maya, donde prepara los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Jamaica.

México disputará el partido de ida el 14 de noviembre en Kingston, mientras que la vuelta está programada para el 17 de noviembre en Monterrey. En el programa analizaremos la preparación del Tricolor, las decisiones de Márquez y las claves que pueden definir una serie que tiene como objetivo conseguir el boleto al Final Four.

Así, la pelea por el liderato entre Cruz Azul y Chivas, la racha de nueve clásicos sin ganar del América, las posibilidades de Pumas y la preparación de la Selección Mexicana ante Jamaica serán los principales temas de Jugando Claro.