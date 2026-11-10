Mercedes vuelve a conquistar la Fórmula 1 y revive su época dorada con Antonelli y Russell

La escudería alemana recuperó el Campeonato de Constructores en Brasil y confirmó su superioridad en 2026 tras aprovechar los cambios técnicos de la Fórmula 1

Mercedes volvió a demostrar por qué es una de las escuderías más exitosas de la historia de la Fórmula 1. El equipo alemán aseguró el Campeonato Mundial de Constructores 2026 durante el Gran Premio de Sao Paulo, una conquista que representa su regreso a la cima después de cuatro temporadas sin levantar este trofeo. El resultado también confirma la recuperación de una estructura que atravesó importantes dificultades desde la última modificación del reglamento técnico.

La celebración en Brasil completó una semana de éxitos para las Flechas Plateadas. Apenas siete días antes, Andrea Kimi Antonelli había conquistado su primer campeonato mundial de pilotos en el Gran Premio de la Ciudad de México, por lo que Mercedes consiguió reunir nuevamente los dos títulos de la categoría. Con George Russell como su compañero, el italiano encabezó una temporada que permitió al equipo recuperar el protagonismo que había perdido frente a sus principales competidores.

Mercedes recupera el protagonismo que construyó con Hamilton y Rosberg

Mercedes recupera protagonismo en la Fórmula 1 | Claro Sports

La historia reciente de Mercedes está marcada por una etapa de superioridad que comenzó en 2014, cuando la Fórmula 1 introdujo los motores híbridos. La escudería alemana aprovechó aquella transformación para conquistar ocho campeonatos consecutivos de Constructores, entre 2014 y 2021, una racha que la convirtió en referencia dentro del campeonato y que estuvo acompañada por el dominio de sus pilotos.

Lewis Hamilton fue la figura principal de aquella generación. El británico consiguió seis títulos mundiales con Mercedes, mientras que Nico Rosberg alcanzó la corona en 2016, después de una disputa interna que se extendió hasta la última carrera de la temporada. La competencia entre ambos no impidió que la escudería mantuviera su superioridad sobre el resto de la parrilla y acumulara victorias durante varios años.

Sin embargo, la situación cambió considerablemente a partir de 2022. La introducción de automóviles con una mayor dependencia del efecto suelo dejó al descubierto problemas en el desarrollo de Mercedes, que no logró encontrar el equilibrio necesario para competir de manera constante por las primeras posiciones. Las dificultades aerodinámicas, los rebotes del monoplaza y la falta de rendimiento terminaron con una hegemonía que parecía difícil de interrumpir, mientras Red Bull tomó el control del campeonato.

La reconstrucción también implicó decisiones importantes fuera de la pista. La salida de Hamilton hacia Ferrari obligó a Toto Wolff a modificar su alineación y apostar por una nueva generación. George Russell asumió mayores responsabilidades dentro del equipo, mientras que Kimi Antonelli recibió la oportunidad de debutar en 2025, pese a los cuestionamientos por su edad y la falta de experiencia en la máxima categoría.

El nuevo reglamento de 2026, la clave para el resurgimiento de Mercedes

El cambio de regulaciones para 2026 representó una oportunidad que Mercedes no dejó escapar. La Fórmula 1 introdujo modificaciones en el diseño de los automóviles, la aerodinámica y las unidades de potencia, con una mayor participación de la energía eléctrica. La nueva normativa estableció una distribución cercana al 50 por ciento entre la potencia eléctrica y la generada por el motor de combustión, además de incorporar combustibles sostenibles y eliminar el sistema MGU-H.

Estas condiciones obligaron a los fabricantes a desarrollar soluciones diferentes a las utilizadas durante las temporadas anteriores. Mercedes encontró una respuesta en el W17 E Performance, un monoplaza que consiguió combinar la eficiencia de su unidad de potencia con un comportamiento aerodinámico competitivo. La administración de la energía y la capacidad para aprovecharla en distintos sectores de los circuitos se convirtieron en elementos importantes para marcar diferencias frente a sus rivales.

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El trabajo de la escudería no se limitó al diseño inicial del automóvil. Durante la temporada, los ingenieros realizaron ajustes para mantener su competitividad y responder a las actualizaciones de otros equipos. Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista, reconoció que Mercedes había dedicado una cantidad de recursos y esfuerzos sin precedentes a la preparación de este reglamento, consciente de que representaba una oportunidad para recuperar el terreno perdido.

La respuesta también llegó desde el volante. Antonelli consiguió adaptarse a las características del nuevo automóvil después de un primer año marcado por altibajos, mientras que Russell aportó la experiencia acumulada durante sus temporadas anteriores. La combinación de ambos permitió que Mercedes sumara 12 victorias antes del Gran Premio de Brasil, una cifra que reflejó la superioridad del equipo y su capacidad para mantenerse competitivo en diferentes circuitos.

Mercedes conquista su noveno título de Constructores en Brasil

La coronación llegó en Interlagos, durante el Gran Premio de São Paulo, disputado el domingo 8 de noviembre. Aunque la victoria de la carrera quedó en manos de Lando Norris, Mercedes consiguió los puntos necesarios para asegurar matemáticamente el Campeonato Mundial de Constructores gracias al cuarto puesto de George Russell y al quinto de Kimi Antonelli. El resultado permitió que el equipo celebrara el título con tres carreras todavía pendientes en el calendario.

Con esta conquista, Mercedes alcanzó nueve campeonatos mundiales de Constructores e igualó a Williams en el registro histórico de la Fórmula 1. El resultado también representó un nuevo logro para Toto Wolff, quien ha estado al frente de la estructura durante sus nueve coronaciones. Después de varios años de dificultades, el dirigente austríaco encontró nuevamente una fórmula ganadora a través del desarrollo técnico y la renovación de sus pilotos.

El campeonato de 2026 marca el comienzo de una etapa diferente para Mercedes. La escudería que dominó con Hamilton y Rosberg vuelve a conquistar los dos títulos mundiales, ahora con Antonelli y Russell como protagonistas de su reconstrucción. La adaptación al nuevo reglamento permitió recuperar una ventaja que había desaparecido en los últimos años y colocó nuevamente al equipo alemán como la referencia de la categoría, con el desafío de mantener ese rendimiento durante las próximas temporadas.

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