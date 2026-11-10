Toluca y Rayados, contra el reloj: los juveniles que pueden salvarlos de una sanción en la Liga MX

Everardo López y César Garza apuntan a ser fundamentales para que Toluca y Monterrey cumplan con la regla de menores antes de la Liguilla

Toluca y Monterrey deben minutos de menores | Claro Sports

La recta final del Apertura 2026 de la Liga MX presenta un desafío adicional para varios equipos que todavía no cumplen con la regla de menores. Siete clubes mantienen minutos pendientes en el registro de futbolistas jóvenes, una situación que deberán resolver durante sus últimos compromisos para evitar una sanción que podría modificar sus posiciones en la tabla general.

Toluca y Monterrey son dos de los equipos que todavía tienen cuentas pendientes con el reglamento, aunque ambos cuentan con alternativas para alcanzar la cifra establecida. Los Diablos Rojos están cerca de completar el requisito, mientras que Rayados dispone de dos encuentros para distribuir los minutos restantes, con Everardo López y César Garza como posibles protagonistas de esta tarea.

Everardo López, la alternativa de Toluca para cumplir la regla de menores

Toluca necesita solamente 41 minutos para alcanzar la cuota de menores, por lo que tiene la posibilidad de completar el registro durante su último partido de la fase regular. El conjunto escarlata podría recurrir a Everardo López, quien apunta a recibir la oportunidad de sumar el tiempo necesario para que los Diablos Rojos lleguen a la Liguilla sin pendientes administrativos.

La participación del joven futbolista permitiría al cuerpo técnico resolver una obligación que ha acompañado al equipo durante el torneo. Everardo López se perfila como la principal alternativa para aportar los minutos restantes, aunque su presencia y el tiempo que permanezca en el terreno de juego dependerán de las decisiones del Turco Mohamed y del desarrollo del encuentro.

César Garza, la opción de Rayados para completar sus minutos pendientes

Monterrey tiene una deuda de 108 minutos en la regla de menores, pero cuenta con una ventaja respecto a otros equipos: todavía le restan dos compromisos de la fase regular. Esta situación abre la posibilidad de repartir la participación de sus jugadores elegibles sin necesidad de completar toda la cifra en un solo partido.

En este escenario, César Garza aparece como el futbolista que podría ayudar a Rayados a cumplir con el reglamento. El mediocampista tendría la oportunidad de sumar minutos en los dos encuentros restantes, una distribución que permitiría al conjunto regiomontano alcanzar la cuota requerida sin depender de una sola actuación.

¿Qué equipos todavía deben minutos en la regla de menores?

Monterrey es el equipo con mayor cantidad de minutos pendientes, con 108, seguido de Tigres, que necesita 102, y León, con 91. Los tres clubes todavía deben garantizar la participación de futbolistas elegibles para evitar una sanción al cierre de la fase regular.

La lista también incluye a Querétaro, con 46 minutos pendientes; Toluca, con 41; Santos Laguna, con 36; y Puebla, con apenas 16. De estos equipos, solamente Rayados y Gallos Blancos tienen dos partidos por disputar, mientras que los cinco restantes deberán completar sus registros en un único compromiso.

¿Qué pasa si los equipos no cumplen con la regla de menores?

El reglamento establece que los clubes deben acumular al menos 1,170 minutos de participación de futbolistas elegibles durante el torneo. Aquellos que no alcancen la cantidad requerida se exponen a una reducción de tres puntos en la clasificación general, una sanción que podría influir en el orden de los equipos clasificados a la Liguilla.

La situación adquiere mayor relevancia para Toluca y Monterrey por sus aspiraciones en la fase final. Una eventual reducción de unidades podría afectar su posición en la tabla y las condiciones con las que enfrentarían la siguiente ronda, por lo que completar el requisito representa una prioridad durante las últimas jornadas.

Everardo López y César Garza podrían convertirse en piezas importantes para que sus respectivos equipos cierren el Apertura 2026 sin sanciones. Mientras Toluca necesita una participación relativamente breve de su juvenil, Monterrey tiene la posibilidad de administrar los minutos de Garza entre sus dos compromisos restantes, con el objetivo de cumplir el reglamento y concentrarse posteriormente en la disputa por el título.

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