¿Por qué el Tri se concentra en la Riviera Maya? El plan de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica en la Nations League

El estratega nacional eligió Mayakoba para preparar a México antes de jugar en Jamaica, con entrenamientos bajo condiciones similares a las de Kingston

El equipo tricolor llegó al Caribe mexicano este domingo | Claro Sports

La Selección Mexicana comenzó este domingo 8 de noviembre su concentración en Quintana Roo bajo la dirección de Rafael Márquez, como parte de su preparación para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Aunque inicialmente se informó que el equipo se instalaría en Cancún, la sede elegida es Mayakoba, en Playa del Carmen, dentro de la Riviera Maya, donde los futbolistas permanecerán antes de viajar a Kingston para disputar el partido de ida el próximo sábado 14 de noviembre.

La decisión de Márquez de trasladar la concentración fuera del Centro de Alto Rendimiento (CAR), ubicado en la Ciudad de México, responde a dos objetivos: adaptar a los jugadores a las condiciones climáticas que encontrarán en Jamaica y reducir los tiempos de traslado. La Federación Mexicana de Futbol confirmó que el equipo trabajará en Mayakoba del 8 al 12 de noviembre, fecha en la que partirá hacia territorio jamaicano. Esta planificación forma parte de la preparación para la primera eliminatoria oficial del entrenador al frente del conjunto nacional.

¿Por qué la selección mexicana se concentra en Quintana Roo y no en el CAR?

La principal razón deportiva es la aclimatación al calor y la humedad de Kingston, ciudad que albergará el encuentro de ida contra Jamaica. El cuerpo técnico de Rafael Márquez solicitó realizar los entrenamientos a nivel del mar y bajo condiciones ambientales similares a las del partido. A diferencia de la Ciudad de México, donde se encuentra el CAR, Playa del Carmen permite que los seleccionados trabajen en un entorno costero durante los días previos al compromiso. La intención es que los futbolistas tengan contacto anticipado con el clima caribeño.

El cambio de sede fue solicitado por Márquez a la Federación Mexicana de Futbol desde octubre, cuando confirmó el plan presentado por el cuerpo técnico. La concentración contempla varios días de trabajo físico y táctico antes del viaje a Jamaica. La temperatura, la humedad y la altitud fueron los factores considerados para elegir Quintana Roo, debido a que el partido del sábado 14 de noviembre se disputará en el Estadio Nacional de Kingston, también ubicado a nivel del mar.

¿Dónde se concentra México en la Riviera Maya y cómo será su viaje a Jamaica?

La sede del equipo mexicano es el complejo Mayakoba, situado en la zona de Playa del Carmen, Quintana Roo. El Fairmont Mayakoba fue elegido como lugar de hospedaje y preparación. El complejo cuenta con espacios para entrenamientos y recuperación física y fue utilizado por Uruguay durante la Copa del Mundo de 2026, además de recibir a Portugal durante su visita a México en marzo de este año. La selección permanecerá en esta zona hasta el jueves 12 de noviembre.

La segunda razón para concentrarse en la Riviera Maya está relacionada con la logística de los jugadores que militan en el extranjero. El plan contempla que los convocados procedentes de Europa puedan arribar al Aeropuerto Internacional de Cancún después de cumplir sus compromisos con sus clubes, sin tener que incorporarse primero al CAR. Desde Quintana Roo, el equipo viajará a Kingston en un vuelo chárter que tendría una duración inferior a dos horas, frente a las casi cuatro horas estimadas desde la Ciudad de México.

¿Cuándo juega México vs Jamaica en la Concacaf Nations League 2026?

El primer partido entre Jamaica y México se disputará el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nacional de Kingston. Este encuentro marcará el estreno de Rafael Márquez en una eliminatoria oficial como director técnico del combinado nacional. El Tricolor buscará conseguir un resultado que le permita definir la clasificación a semifinales en territorio mexicano, ante una selección jamaicana que también aspira a conseguir uno de los boletos para la siguiente fase.

El partido de vuelta se celebrará el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monterrey, donde quedará definido el equipo que avanzará a las semifinales de la Concacaf Nations League 2026-2027. Después del encuentro en Kingston, la delegación mexicana viajará directamente a Nuevo León para preparar el segundo compromiso de la serie. México busca mantener la posibilidad de defender su título regional, mientras que la concentración en Playa del Carmen representa una modificación en la preparación del equipo para afrontar dos partidos oficiales con tres días de diferencia.