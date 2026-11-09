Junior vs Cúcuta, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 18

Cúcuta visita tierras barranquilleras en busca de un triunfo que lo deje con vida de cara a la última fecha del certamen.

Junior vs Cúcuta por la Liga BetPlay 2026-II | Claro Sports

Junior de Barranquilla recibe al Cúcuta por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II, el último partido que falta de esa penúltima jornada del todos contra todos. El ‘tiburón’ ya no tiene chances de meterse dentro de los ocho, pero su rival sí, lo que lo hace juez. Los ‘motilones’ por su parte deben sumar de a tres si quieren mantener esperanza de clasificación a la siguiente instancia.

¿A qué hora juega Junior vs Cúcuta y dónde ver en vivo hoy 9 de noviembre de 2026?

El partido entre el equipo costeño y el nortesantandereano, válido por la jornada 18 del torneo finalización, dará inicio a las 7:00 p.m. según el cronograma de la Dimayor. En cuanto a la transmisión, el cotejo se podrá ver por la señal básica de Win Sports y por la paga de Win Sports +. La alternativa vía online es por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Junior vs Cúcuta: así salen a la fecha 18 de la Liga Betplay 2026-II

Junior: Mauro Silveira; Carlos Pérez, Jermein Peña, Jean Pestaña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Yimmi Chará, Bryan Castrillón; Guillermo Paiva y Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Viera.

Cúcuta: Federico Abadía; Jader Manyoma, Hernán Lopes, Brayan Montaño; Mauricio Duarte, Léider Berdugo, Víctor Mejía, Dayán Pérez; Carlos Rentería, Jonathan Agudelo y Jaime Peralta. DT: Nicolás Chiesa.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 18 de Liga Betplay 2026?

Desde que regresó el Cúcuta a la primera división del fútbol colombiano, se ha enfrentado al Junior en el pasado semestre en el General Santander, compromiso que finalizó 1-1. La última vez que jugaron en Barranquilla fue en 2023 por la Copa BetPlay, cruce que culminó 2-1 a favor del ‘tiburón’ y que igualó la llave, clasificando el ‘motilón’ por penales. A pesar de estar como visitantes, los dirigidos por Nicolás Chiesa tienen un poco más de favoritismo.

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