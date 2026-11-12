Jugando Claro, en vivo | Miércoles 11 noviembre 2026

México, Pochettino y las bajas de Francia y España: los temas de Jugando Claro

La falta de gol de la Selección Mexicana, el futuro de Mauricio Pochettino y las ausencias de Kylian Mbappé y Lamine Yamal serán algunos de los temas que se analizarán en Jugando Claro. El programa pondrá bajo la lupa los principales asuntos que marcan la agenda del fútbol internacional, con especial atención en el Tricolor antes de su serie ante Jamaica.

México llega con dudas en el ataque ante Jamaica

México vs Jamaica está cada vez más cerca y Rafael Márquez todavía debe resolver quién encabezará el ataque de la Selección Mexicana. La ausencia de Raúl Jiménez deja al técnico con Santiago Giménez, Armando González y Armando León como las alternativas para ocupar la posición de centrodelantero.

Los tres atacantes convocados apenas sumaron dos goles con sus clubes desde la Fecha FIFA de octubre, mientras que el Tricolor acumula cuatro partidos sin ganar bajo la dirección de Márquez.

En Jugando Claro se analizará quién debe asumir la responsabilidad ofensiva en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, con el partido de ida programado para el 14 de noviembre en Kingston y la vuelta el 17 de noviembre en Monterrey.

La pregunta estará sobre la mesa: ¿quién debe ser el titular ante Jamaica y quién tiene los argumentos para convertirse en la referencia ofensiva del Tricolor?

¿Pochettino al Manchester United y Guardiola a Estados Unidos?

Otro de los temas que generará debate será el posible movimiento de Mauricio Pochettino al Manchester United. El actual técnico de la Selección de Estados Unidos aparece entre los nombres relacionados con el banquillo del conjunto inglés, una situación que abriría la puerta a un cambio en el proyecto estadounidense.

En ese escenario también aparece Pep Guardiola, quien ha sido mencionado como una posibilidad para asumir el mando de la selección de Estados Unidos en caso de producirse la salida de Pochettino.

En Jugando Claro se analizará qué implicaría un movimiento de este calibre y cómo podría modificar el panorama de los banquillos tanto en la Premier League como en el fútbol de selecciones.

Francia y España afrontan la Nations League sin sus grandes figuras

La UEFA Nations League también estará bajo análisis debido a las ausencias de dos de las principales figuras del fútbol europeo.

Francia no contará con Kylian Mbappé para su partido ante Italia debido a molestias musculares, mientras que España afrontará su compromiso contra República Checa sin Lamine Yamal, quien no estará disponible por problemas en la rodilla.

Ambas selecciones esperan recuperar a sus respectivas figuras para los siguientes compromisos de la Fecha FIFA. En Jugando Claro se revisará el impacto de estas bajas y lo que está en juego para Francia y España en el cierre de la fase de grupos.