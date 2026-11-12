Infonavit 2026: ¿Cómo salir de la cartera vencida y mejorar tu historial crediticio?

El Infonavit ofrece apoyos por desempleo, reducción de ingresos y mensualidades vencidas; revisa qué trámite corresponde a tu situación

¿Qué pasa con tu historial crediticio? Te contamos | @Infonavit

Acumular mensualidades sin pagar en un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puede afectar las finanzas personales, el historial crediticio y, en casos de incumplimiento prolongado, poner en riesgo la vivienda. Durante 2026, los acreditados que enfrentan dificultades económicas cuentan con alternativas para regularizar sus adeudos, reducir temporalmente sus mensualidades o acceder a periodos de apoyo por desempleo. Conocer estas opciones y solicitarlas antes de que el problema avance puede marcar la diferencia entre recuperar la estabilidad financiera y enfrentar un procedimiento de cobranza.

Salir de la cartera vencida del Infonavit no significa necesariamente liquidar todas las mensualidades atrasadas en un solo pago. Existen programas de reestructura que permiten modificar las condiciones del financiamiento y recuperar su condición de crédito al corriente. Sin embargo, cada beneficio tiene requisitos relacionados con la antigüedad del préstamo, el número de pagos pendientes y la situación laboral del trabajador. Además, regularizar el adeudo puede contribuir a mejorar el comportamiento registrado ante las sociedades de información crediticia, aunque los antecedentes negativos no desaparecen automáticamente.

¿Qué es la cartera vencida y por qué no es bueno estar en esa lista del Infonavit?

La cartera vencida del Infonavit está integrada por créditos hipotecarios que acumulan atrasos prolongados en sus pagos. De acuerdo con el glosario institucional, esta clasificación se relaciona con financiamientos que superan aproximadamente los 90 días sin cubrir las obligaciones correspondientes. Esto significa que una persona puede comenzar a presentar mensualidades pendientes antes de que su crédito sea considerado vencido, por lo que conviene revisar el estado de cuenta desde el primer incumplimiento y no esperar a recibir una notificación de cobranza.

Permanecer en cartera vencida puede generar intereses pendientes, aumentar el monto que debe regularizarse y afectar el historial crediticio del trabajador. Los retrasos reportados a Buró de Crédito o Círculo de Crédito pueden influir en las condiciones bajo las cuales otras instituciones financieras evalúan futuras solicitudes de préstamos, tarjetas o financiamientos. Sin embargo, aparecer en Buró de Crédito no es una sanción ni significa estar en una lista negra, pues también se registran los créditos que se pagan puntualmente. Lo relevante es el comportamiento financiero y las condiciones actuales de cada adeudo.

¿Qué hacer si no puedes pagar tu crédito? Alternativas para mejorar tu historial

El primer paso es consultar el saldo, las mensualidades vencidas y el estatus del financiamiento en Mi Cuenta Infonavit. En la sección Mi Crédito, dentro de Saldos y Movimientos, el acreditado puede identificar sus obligaciones pendientes. Si perdió su empleo, también debe revisar el importe denominado Pago por tu cuenta REA, que corresponde al pago mensual que debe realizar directamente cuando ya no existe una retención por nómina. Con esta información es posible determinar si conviene utilizar un apoyo por desempleo, solicitar una reducción temporal o negociar una reestructura.

Una alternativa para quienes tienen dificultades económicas es Nivela tu Pago, que permite obtener descuentos de entre el 25% y el 75% sobre la mensualidad durante un máximo de 12 meses. La diferencia es cubierta por el Infonavit, conforme a las condiciones del programa. Este apoyo puede aplicarse a créditos al corriente o con hasta 12 mensualidades pendientes, siempre que se cumplan los demás requisitos, entre ellos haber cubierto al menos 12 mensualidades completas desde el inicio del financiamiento. Otra opción es Solución a tu Medida, que también permite reducir temporalmente el pago mensual, dependiendo de las características del crédito y de la situación económica del solicitante.

Para quienes ya acumularon mensualidades pendientes, Borrón y Cuenta Nueva por Convenio Privado permite regularizar créditos con uno a nueve pagos atrasados, siempre que se cumplan las reglas del programa, como haber agotado el Fondo de Protección de Pagos, no tener otra reestructura vigente y no encontrarse en un proceso jurídico por falta de pago. El beneficio consiste en incorporar al saldo los importes e intereses pendientes para que el crédito vuelva a estar al corriente, conservando la mensualidad anterior. Es importante considerar que esta operación puede incrementar el capital adeudado, aunque existen beneficios económicos condicionados al cumplimiento posterior de los pagos.

Mejorar el historial crediticio requiere mantener la puntualidad después de la regularización. El propio Infonavit señala que un financiamiento regularizado mediante Borrón y Cuenta Nueva deja de considerarse moratorio para efectos de su reporte crediticio. No obstante, esto no equivale a borrar todos los antecedentes de incumplimiento ni garantiza un aumento inmediato de la calificación crediticia. Para dar seguimiento, los trabajadores pueden solicitar su Reporte de Crédito Especial ante Buró de Crédito o Círculo de Crédito, gratuito una vez cada 12 meses en las modalidades correspondientes, y verificar que el estado de sus obligaciones se encuentre actualizado.

¿Si estoy en cartera vencida puedo perder mi casa?

Sí existe el riesgo de perder una vivienda financiada por el Infonavit cuando el incumplimiento se prolonga y no se alcanza una solución de pago. Sin embargo, estar en cartera vencida no significa que la institución pueda retirar automáticamente el inmueble después de tres o cuatro mensualidades pendientes. El organismo contempla mecanismos de cobranza preventiva, administrativa y recuperación crediticia, mediante los cuales pueden proponerse convenios de regularización y ajustes a las condiciones del financiamiento.

Cuando los adeudos persisten, el crédito puede avanzar hacia procedimientos de recuperación judicial que, dependiendo del caso y de las resoluciones correspondientes, podrían terminar en la adjudicación de la vivienda. Por ello, recibir una notificación formal o detectar que el crédito ya está en una etapa jurídica requiere atención inmediata. El acreditado debe comunicarse con el Infonavit, solicitar información por escrito sobre su situación y buscar orientación jurídica cuando corresponda. También puede preguntar por el servicio gratuito de mediación, mediante el cual un tercero imparcial facilita el diálogo para intentar alcanzar un convenio que permita conservar el patrimonio.

¿Qué apoyos tiene Infonavit, dónde los consulto y cómo solicitarlos?

El Infonavit mantiene diferentes alternativas de apoyo durante 2026, diseñadas para situaciones como desempleo, disminución salarial, mensualidades atrasadas o dificultades económicas permanentes. Los principales programas disponibles son los siguientes:

Fondo de Protección de Pagos: funciona como seguro de desempleo para créditos contratados a partir de enero de 2009. Si se cumplen los requisitos, permite que el acreditado pague solamente el 10% de su mensualidad, más seguros y comisiones, mientras el Infonavit cubre el 90% restante, hasta por seis meses.

funciona como seguro de desempleo para créditos contratados a partir de enero de 2009. Si se cumplen los requisitos, permite que el acreditado pague solamente el 10% de su mensualidad, más seguros y comisiones, mientras el Infonavit cubre el 90% restante, hasta por seis meses. Prórroga Total: permite suspender temporalmente las mensualidades cuando se pierde el empleo, siempre que existan meses disponibles y se cumplan las condiciones. Desde abril de 2025, no se generan intereses durante la prórroga. Su duración depende de la fecha de contratación del crédito.

permite suspender temporalmente las mensualidades cuando se pierde el empleo, siempre que existan meses disponibles y se cumplan las condiciones. Desde abril de 2025, no se generan intereses durante la prórroga. Su duración depende de la fecha de contratación del crédito. Nivela tu Pago: ofrece una reducción temporal del 25% al 75% de la mensualidad por un periodo máximo de 12 meses, sujeta a una evaluación económica y a los requisitos del financiamiento.

ofrece una reducción temporal del 25% al 75% de la mensualidad por un periodo máximo de 12 meses, sujeta a una evaluación económica y a los requisitos del financiamiento. Solución a tu Medida: permite disminuir la mensualidad hasta por 12 meses cuando existen dificultades económicas, de acuerdo con las condiciones financieras y laborales de la persona acreditada.

permite disminuir la mensualidad hasta por 12 meses cuando existen dificultades económicas, de acuerdo con las condiciones financieras y laborales de la persona acreditada. Borrón y Cuenta Nueva: facilita la regularización de mensualidades atrasadas mediante un convenio, sin exigir necesariamente que todos los pagos pendientes se cubran de inmediato.

facilita la regularización de mensualidades atrasadas mediante un convenio, sin exigir necesariamente que todos los pagos pendientes se cubran de inmediato. Apoyo a Jubilados: permite ajustar la mensualidad al 25% del importe de la pensión o jubilación, más seguros y comisiones, cuando se cumplen los requisitos, entre ellos haber pagado por lo menos 120 mensualidades completas.

permite ajustar la mensualidad al 25% del importe de la pensión o jubilación, más seguros y comisiones, cuando se cumplen los requisitos, entre ellos haber pagado por lo menos 120 mensualidades completas. Infonavit Solución Integral: está dirigido a créditos hipotecarios contratados antes de mayo de 2021. Se aplica automáticamente a los financiamientos elegibles para mejorar sus condiciones y, en determinados supuestos, liquidar el adeudo si ya se pagó al menos 2.7 veces el monto original del crédito, sin considerar seguros ni comisiones.

Para consultar los apoyos, los trabajadores deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit, seleccionar el apartado Mi Crédito y buscar la opción Solicitud de reestructura. Allí pueden verificar las alternativas disponibles para su financiamiento. También es posible acudir a un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o utilizar la aplicación oficial, según el trámite. Para la atención presencial conviene llevar una identificación oficial vigente, el Número de Seguridad Social o número de crédito y un comprobante de domicilio reciente. La disponibilidad de cada programa dependerá de la evaluación y las reglas aplicables; Infonavit Solución Integral, en particular, no requiere una solicitud porque se aplica automáticamente.

Los acreditados también pueden comunicarse a Infonatel, al 55 9171 5050 desde la Ciudad de México o al 800 008 3900 desde cualquier parte del país, para recibir orientación sobre pagos vencidos, convenios y reestructuras. Todos los trámites oficiales del Infonavit son gratuitos, por lo que no es necesario pagar a gestores o intermediarios que prometan eliminar deudas o borrar antecedentes del historial crediticio. La recomendación es utilizar los canales institucionales, conservar los comprobantes de pago y verificar periódicamente el estado del financiamiento para reducir el riesgo de nuevos atrasos.