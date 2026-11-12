Muere Regina Torné a los 82 años: ¿de qué murió la actriz de ‘El Chavo del 8’ y ‘Como agua para chocolate’?

La actriz mexicana dejó una trayectoria en cine y televisión, destacando su interpretación de Mamá Elena por la que recibió un Premio Ariel

¿De qué murió la actriz Regina Torné? | Claro Sports.

El cine y la televisión mexicana están de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Regina Torné, actriz que murió este miércoles 11 de noviembre de 2026, a los 82 años de edad. La intérprete formó parte de distintas producciones que marcaron la historia del entretenimiento nacional, entre ellas la serie El Chavo del 8 y la película Como agua para chocolate, dirigida por Alfonso Arau.

A lo largo de varias décadas, Regina Torné construyó una trayectoria en el cine, el teatro y la televisión, participando en proyectos de distintos géneros y compartiendo créditos con figuras de la industria mexicana. Su trabajo le permitió transitar entre la comedia televisiva, el drama cinematográfico y las telenovelas, además de desarrollar una faceta como conductora.

La noticia de su fallecimiento generó reacciones entre seguidores de sus producciones, quienes recordaron algunos de los personajes que interpretó durante su carrera. Sin embargo, una de las principales interrogantes surgidas tras conocerse su muerte es qué ocurrió con la actriz y si se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento.

¿Quién fue Regina Torné y cuál es su legado en el cine y la TV mexicana?

Regina Torné fue una actriz mexicana nacida el 2 de octubre de 1944, cuya trayectoria comenzó durante la década de 1960, cuando inició su participación en producciones cinematográficas y televisivas. Con el paso de los años, se incorporó a distintos proyectos que le permitieron consolidar su presencia en la industria del entretenimiento.

Su carrera abarcó películas, programas de televisión y telenovelas, en una época en la que la producción audiovisual mexicana atravesaba transformaciones en sus formatos y contenidos. Torné trabajó tanto en historias dramáticas como en producciones de comedia, lo que amplió su presencia ante diferentes generaciones de espectadores.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue su participación en Como agua para chocolate, película estrenada en 1992 y basada en la novela de Laura Esquivel. En esta adaptación cinematográfica, interpretó a Mamá Elena, personaje que representa la autoridad familiar y las tradiciones que condicionan la vida de la protagonista, Tita.

Su interpretación formó parte de una producción que alcanzó reconocimiento internacional y contribuyó a la difusión del cine mexicano fuera del país. La película se convirtió en uno de los títulos asociados con la trayectoria de Torné.

Además de su participación en el cine, la actriz tuvo presencia en la televisión mexicana, donde trabajó en programas de comedia y producciones dramáticas, entre ellas El Chavo del 8, uno de los espacios más reconocidos de la carrera de Roberto Gómez Bolaños.

¿De qué murió Regina Torné a los 82 años este 11 de noviembre de 2026?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente una causa médica confirmada del fallecimiento de Regina Torné. La noticia de su muerte trascendió este miércoles 11 de noviembre, cuando se dio a conocer que la actriz había perdido la vida a los 82 años.

No se han proporcionado detalles concluyentes sobre las circunstancias de su fallecimiento ni información médica que permita establecer si estuvo relacionado con alguna enfermedad o complicación de salud.

La noticia representa la despedida de una intérprete que participó en distintas etapas de la televisión y el cine nacional, y cuya trayectoria permanece vinculada con producciones que continúan disponibles para nuevas generaciones.

¿Cuáles fueron los mejores trabajos de Regina Torné en el cine y la TV mexicana? Trayectoria e historia

Regina Torné desarrolló una carrera que comenzó en la década de 1960 y se extendió durante más de cuatro décadas, con participaciones en películas, telenovelas y programas de televisión. Antes de dedicarse a la actuación, inició su actividad artística como cantante de jazz, una faceta que formó parte de sus primeros acercamientos al espectáculo.

Entre sus trabajos cinematográficos se encuentran Despedida de soltera (1966) y La señora Muerte (1969), producciones con las que amplió su presencia en la industria mexicana durante sus primeros años como actriz.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue su interpretación de Mamá Elena en Como agua para chocolate (1992). En esta historia, su personaje impone las reglas familiares que impiden a Tita, interpretada por Lumi Cavazos, desarrollar libremente su relación sentimental con Pedro.

La actuación de Torné le permitió obtener el Premio Ariel a Mejor Actriz, uno de los principales reconocimientos del cine mexicano. La película, dirigida por Alfonso Arau, también consiguió difusión internacional y se convirtió en una referencia de las adaptaciones cinematográficas de la literatura nacional.

En televisión, Regina Torné participó en El Chavo del 8 durante 1978, incorporándose al universo de personajes creado por Roberto Gómez Bolaños. Su aparición en el programa representa uno de los vínculos de su trayectoria con la comedia mexicana. Posteriormente, formó parte de la telenovela Retrato de familia, transmitida entre 1995 y 1996, y regresó a las producciones televisivas en títulos como La loba (2010) y Cielo rojo (2011).

Su legado artístico también está relacionado con la interpretación de personajes de carácter autoritario y antagonistas, particularmente en producciones dramáticas donde desarrolló papeles que marcaron conflictos centrales de las historias.