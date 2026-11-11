Carlos Hermosillo estalla por las convocatorias de Santiago Gimenez y Armando León por bajo nivel e “intereses comerciales”

El exdelantero cuestionó la lista de atacantes del Tri, criticó posibles intereses comerciales y pidió paciencia con el proceso de Rafael Márquez

Carlos Hermosillo lanzó cuestionamientos sobre las convocatorias de Santiago Gimenez y Armando León a la Selección Mexicana, de cara a los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica. Durante su participación en Claro Sports por W Radio, el exdelantero criticó que se considere a futbolistas que atraviesan dificultades para recuperar su nivel, además de expresar dudas sobre los criterios utilizados para seleccionar a determinados jugadores. Sin embargo, también pidió paciencia con Rafael Márquez y defendió la continuidad de su proyecto rumbo al Mundial de 2030.

Las declaraciones llegaron después de que Márquez presentara una lista de 28 futbolistas para enfrentar a Jamaica el 14 y 17 de noviembre, en la que aparecen Santiago Gimenez, actualmente en el Porto; Armando González, del Olympiacos, y Armando León, atacante del NK Osijek de Croacia. Hermosillo también analizó la dificultad de jugar en Kingston, las diferencias con la selección de 1994 y el trabajo de Juan Manuel Lillo y Andrés Guardado como auxiliares técnicos.

Carlos Hermosillo pide paciencia para Rafael Márquez y critica la costumbre de despedir entrenadores

A pesar de sus diferencias con algunas decisiones del cuerpo técnico, Hermosillo consideró que el proyecto de Rafael Márquez necesita tiempo para desarrollarse. El exseleccionado mexicano señaló que los resultados de los primeros encuentros no deben convertirse en argumentos para exigir inmediatamente un cambio de entrenador.

“Lo que espero es que tengamos paciencia, que respetemos un proceso y entendamos que esto está empezando. Sí debemos ser exigentes, pero no podemos empezar a pedir que quiten a Rafa Márquez si a la selección no le va bien. Parece que el deporte más importante que tenemos en este país es quitar técnicos. Lo primero es ser conscientes de lo que tenemos y para qué nos alcanza, porque a veces la gente piensa que tenemos lo que no tenemos. No me digan que en el Mundial todos esperaban que la selección tuviera ese resultado. Llegamos a lo mismo, pero nos ilusionó”, expresó.

El exfutbolista recordó que el combinado mexicano apenas comienza una nueva etapa después de la Copa del Mundo de 2026. Para Hermosillo, las críticas que aparecieron durante los primeros amistosos fueron prematuras, considerando que Márquez todavía trabaja en la implementación de su sistema. “Hoy, en este proceso que comienza, hay que tener paciencia. En los partidos de práctica ya empecé a ver algunos cuestionamientos y críticas. Digo: ‘No puede ser’. Hay que esperar”, añadió.

También advirtió que la presión mediática podría provocar que se cuestione la permanencia de Márquez antes de completar su ciclo. Como ejemplo, recordó la salida de Bora Milutinovic en 1997, cuando México ya había conseguido su clasificación al Mundial de Francia 1998. “Se va a poner supercomplicado y se van a acordar de mí. Van a empezar a decir que Rafa no funciona y que hay que quitarlo, como lo hemos hecho con todos. Recuerdo una clasificación en la que conseguimos el boleto al Mundial de Francia cuando todavía faltaban tres partidos y terminaron corriendo a Bora por una campaña mediática. ¿Por qué, si habíamos clasificado con tres partidos de anticipación? ¿Se imaginan que a Rafa le vaya mal? ¿Creen que no van a querer correrlo? Van a empezar a decir que se vaya”.

Hermosillo utilizó el tricampeonato del América como referencia para explicar la importancia de la continuidad. Consideró que los equipos necesitan construir una estructura y desarrollar una idea de juego antes de alcanzar resultados, una situación que se vuelve más compleja en las selecciones nacionales por el poco tiempo de entrenamiento. “Deseo que se mantenga firme un proyecto y que lo terminemos con un técnico, que le demos la oportunidad. Les pongo un ejemplo: América fue tricampeón porque, si revisas la historia de esos tricampeonatos, el equipo se fue conformando. Los campeonatos y los buenos resultados no se consiguen de la noche a la mañana. Los equipos se van conformando y creciendo. En una selección tienen poco tiempo para trabajar, por eso hay que darle tiempo al técnico nacional“, sostuvo.

Santiago Gimenez y la Hormiga González: ¿quién debe ser el delantero titular de México?

Uno de los principales cuestionamientos de Hermosillo estuvo relacionado con la elección del centrodelantero. Para el exjugador de Cruz Azul, Raúl Jiménez debería ser el titular indiscutible de México cuando se encuentre disponible, pero su ausencia por lesión obliga a Rafael Márquez a buscar alternativas para enfrentar a Jamaica.

En ese escenario, el comentarista reconoció las condiciones de Santiago Giménez, aunque manifestó que el delantero del Porto no atraviesa su mejor momento futbolístico y que la Selección Mexicana no debe utilizarse para recuperar el ritmo de los jugadores. “El jugador que hoy está lesionado y que debe jugar en esa posición se llama Raúl Jiménez, indiscutiblemente. Pero también tengo que decirlo: a mí me encanta cómo juega Santi, pero Santi no está en su mejor momento y no ha estado en su mejor momento. ¿Para qué lo llamas a la selección? No llamen a jugadores que necesitan recuperar su ritmo y su confianza. Hoy, el que debe ocupar el puesto de centrodelantero, nos guste o no nos guste, se llama ‘Armandito'”, aseguró.

Con esta postura, Hermosillo respaldó a Armando ‘Hormiga’ González como principal alternativa para ocupar el ataque mexicano. Su opinión contrasta con los trabajos recientes del cuerpo técnico, ya que, de acuerdo con información de Claro Sports, Santiago Gimenez aparece entre las opciones para iniciar el encuentro frente a Jamaica, acompañado por Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

Armando León desata las críticas de Hermosillo: cuestiona representantes e intereses comerciales

Otro de los temas que provocó una reacción de Hermosillo fue la primera convocatoria de Armando León, delantero mexicano de 26 años que juega en el NK Osijek de Croacia. Aunque el atacante ha destacado en el fútbol europeo durante la temporada, el exseleccionado expresó sus dudas sobre los factores que influyeron en su incorporación al Tricolor. “Hay algo que no entiendo y lo pongo en el derecho de la duda. ¿Cómo puedes llamar a un delantero que juega en Croacia? Es un joven, sí, pero a mí me deja muy mala espina el tema de Nieto, representante de Rafa Márquez, y que en Selecciones Nacionales trabaje el hijo de Nieto. Entonces, ¿la gente va porque realmente se lo merece o porque la representa alguien? ¿Hay que llevarlo para que la gente lo vea?”, cuestionó.

Las palabras de Hermosillo hacen referencia a Enrique Nieto Applebaum, vinculado profesionalmente con Rafael Márquez, y a su hijo, Enrique Nieto Junco, nombrado vicepresidente de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol el 9 de octubre de 2026. No obstante, los vínculos familiares y profesionales mencionados no demuestran que hayan influido en la convocatoria de León.

El exdelantero insistió en que sus señalamientos no estaban dirigidos contra las capacidades personales de Armando León, sino contra lo que considera una falta de claridad en algunos criterios de selección. Incluso calificó el llamado como una decisión de carácter comercial, aunque reconoció que su interpretación podría ser equivocada.

“Para mí, esta convocatoria es completamente comercial. No lo digo por el muchacho. El muchacho puede ser un buen jugador y a lo mejor yo me estoy equivocando, porque no soy el dueño de la verdad. Pero no me deja buen sabor de boca que haya un representante que también representó al técnico y que esté su hijo dentro de la estructura. No estoy de acuerdo con que llamen a jugadores para recuperarlos de lesiones, es una tontería. La selección es para que vayan los mejores, no los que fueron mejores y vamos a ver si los recuperamos”, sentenció.

León llega a su primera concentración con la selección mayor después de una temporada en la que ha conseguido cinco goles en la liga croata. Sin embargo, acumuló seis partidos consecutivos sin marcar antes de incorporarse al equipo nacional, tras la derrota del Osijek frente al Hajduk Split el pasado 8 de noviembre. Su convocatoria representa una oportunidad para competir por un puesto junto a Giménez y González.

Hermosillo aceptaría un empate ante Jamaica y recuerda el liderazgo de México en 1994

De cara al partido de ida de los cuartos de final de la Nations League, Hermosillo advirtió sobre las dificultades de visitar a Jamaica y aseguró que un empate sería un resultado aceptable, considerando las condiciones del estadio y el momento que atraviesa el proyecto de Rafael Márquez. “Es durísimo jugar en Jamaica. Creo que a nosotros nos tocó una selección de menor nivel futbolístico. Hoy veo una Jamaica mucho más completa. Es un estadio complicado. Desde que sales a la cancha huele a marihuana en todo el estadio. Son circunstancias que hacen que el partido se complique“, recordó sobre su experiencia en territorio jamaicano.

Cuando se le preguntó si aceptaría una igualada, respondió: “Lo firmo hoy, mañana y siempre”. Sin embargo, aclaró que eso no significa que México deba salir al terreno de juego con la intención de defender un empate. “En mi cabeza está que voy a ganar. Pero, bajo las circunstancias que se presentan en un estadio complicado, si me dices que con un empate me voy contento, diría que sí. Yo voy a ganar, pero si se me presenta el empate, digo: ‘Bingo, salimos bien de aquí’. Es una selección que se está formando, que está empezando y que tiene otro sistema. Sería un error salir a buscar el empate. Hay que ir por el triunfo, pero si me llevo un empate, bingo”, explicó.

Hermosillo también respondió a quienes consideran que México tiene la obligación de ganar por contar con futbolistas que militan en ligas de mayor nivel. El exdelantero criticó que se menosprecie a Jamaica y sostuvo que las expectativas deben considerar las condiciones reales de cada encuentro, especialmente cuando se disputa fuera de casa. “Eso es lo malo: menosprecian a los rivales y al estadio. Desde ahora le están diciendo a la gente que México tiene que ganar. En el papel, sí, pero vete, párate en la cancha y juega bajo esas circunstancias. La realidad no es la expectativa que le creas a la gente. Primero hay que jugar. Es muy fácil estar sentado diciendo que México tiene que ganar porque es superior y porque un jugador está en determinado equipo. Ahora párate en la cancha“, manifestó.

En cuanto a las aspiraciones de la Selección Mexicana, Hermosillo consideró que deben analizarse aspectos estructurales del fútbol nacional antes de exigir resultados internacionales. Entre ellos mencionó la detección de talento, la cantidad de extranjeros en los clubes y la construcción de una identidad colectiva. “Todo el mundo quiere ver a la selección campeona del mundo, pero para aspirar a eso primero hay que ver cómo está formado el equipo, si existe detección de talentos y si no hubiera tantos extranjeros. Los partidos de un Mundial son completamente diferentes a los amistosos y a los torneos regionales. Si juegas de visitante, puedes tratar de defenderte y aprovechar una oportunidad para marcar, pero eso no significa que salgas a buscar el empate”, puntualizó.

Finalmente, al comparar a los futbolistas actuales con la generación que disputó el Mundial de Estados Unidos 1994, Hermosillo destacó el carácter y la capacidad de liderazgo de sus antiguos compañeros, aunque aclaró que eso no significa menospreciar a las nuevas generaciones. “Eran otras épocas. Los jugadores que iban tenían otro tipo de liderazgo. No menosprecio a los futbolistas actuales, tienen todos mis respetos, pero aquella selección tenía un liderazgo completamente diferente, con jugadores emblemáticos y de mucho carácter. Si revisas la selección de 1994, estaba llena de muy buenos jugadores, con carácter y liderazgo“, afirmó.

Juan Manuel Lillo y Andrés Guardado: las piezas que pueden fortalecer el proyecto de Rafa Márquez

En la parte final de su análisis, Hermosillo habló sobre el cuerpo técnico que acompaña a Rafael Márquez. Destacó el conocimiento táctico de Juan Manuel Lillo y consideró que su incorporación puede ayudar al entrenador mexicano a desarrollar su propuesta, especialmente por la experiencia internacional del estratega español. “Juanma ve muy bien el fútbol, muy bien. ¿Por qué no es técnico? Porque siento que a Juanma le cuesta trabajo aterrizar lo que piensa. Es un hombre que todo el día ve fútbol, que está analizando sistemas, y me parece que es un buen segundo. Es un tipo que le puede ayudar mucho a Rafa“, explicó.

No obstante, señaló que Lillo debe comprender las diferencias entre el fútbol europeo y el mexicano para conseguir que sus ideas tengan resultados. El exdelantero recordó que el español ya conoce el entorno nacional por su paso como entrenador de Dorados de Sinaloa, una experiencia que podría facilitar su adaptación. “Ahora tiene que pensar que no está en Europa. Tiene que cambiar el chip y entender que estamos en México, donde la idiosincrasia del futbolista y del país es completamente diferente a la europea. A veces hacemos comparaciones con Europa, pero él tiene que adaptarse un poco a lo que ya vivió aquí con Dorados. Me parece una muy buena adquisición, una muy buena contratación, y creo que le va a ayudar muchísimo a Rafa. De hecho, ya le están ayudando tanto Lillo como Guardado“, concluyó.

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica el sábado 14 de noviembre en el National Stadium de Kingston, a las 19:00 horas del centro de México, mientras que el encuentro de vuelta se disputará el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monterrey. La eliminatoria representará la primera prueba oficial de Rafael Márquez al frente del Tricolor, en medio de un proceso que Hermosillo considera necesario respaldar, sin dejar de cuestionar las decisiones deportivas y los criterios de convocatoria.