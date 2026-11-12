América golea a Toluca y pone un pie en semifinales de la Liga MX Femenil

Isa Haas, Jana Gutiérrez e Irene Guerrero marcaron los goles con los que las Águilas tomaron ventaja en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026

Las Águilas vencen a Toluca por goleada | Imago7

El América Femenil dio un paso importante hacia las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Las Águilas aprovecharon su condición de local en el Estadio Banorte para imponerse 3-0 al Toluca en el partido de ida de los cuartos de final, gracias a las anotaciones de Isa Haas, Jana Gutiérrez e Irene Guerrero. El conjunto dirigido por Ángel Villacampa construyó una ventaja que lo coloca en una posición favorable para afrontar el encuentro de vuelta.

Las azulcremas no necesitaron demasiado tiempo para comenzar a inclinar la eliminatoria a su favor. Apenas al minuto 6, Isa Haas apareció para inaugurar el marcador y desatar la celebración americanista. La anotación permitió que el conjunto capitalino tomara el control del resultado desde los primeros instantes y obligó a las Diablas Rojas a modificar su planteamiento para buscar una respuesta.

Con la ventaja en el marcador, América encontró un escenario favorable para administrar sus ataques y mantener la presión sobre el conjunto mexiquense. Toluca necesitaba adelantar líneas para intentar equilibrar el encuentro, pero las locales consiguieron conservar la diferencia durante el resto de la primera mitad. El gol tempranero terminó por convertirse en un factor importante para el desarrollo del compromiso.

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Las Diablas Rojas llegaron al descanso con la necesidad de reaccionar, conscientes de que una derrota en el primer enfrentamiento podía complicar sus aspiraciones de avanzar a las semifinales. Sin embargo, el equipo de Villacampa mantuvo la ventaja mínima y encontró en el inicio del complemento una nueva oportunidad para ampliar la distancia.

El segundo tiempo comenzó con otro golpe del América. Al minuto 47, Jana Gutiérrez se incorporó al ataque y apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que terminó en el fondo de la portería. La anotación colocó el 2-0 en el marcador y representó un nuevo obstáculo para Toluca, que apenas comenzaba a reorganizarse después del descanso.

El segundo tanto modificó nuevamente las condiciones de la eliminatoria. América ya contaba con una diferencia de dos goles y mantuvo su intención de ampliar la ventaja, mientras las visitantes necesitaban encontrar una anotación que les permitiera reducir la distancia. Sin embargo, el conjunto azulcrema volvió a aprovechar una oportunidad para acercarse a una victoria todavía más amplia.

La tercera anotación llegó al minuto 58, cuando Irene Guerrero asumió la responsabilidad de cobrar un penal. La mediocampista española ejecutó desde los once pasos y convirtió el 3-0 para las Águilas. El gol confirmó el dominio americanista en el marcador y dejó a Toluca frente a una desventaja de tres anotaciones antes de disputar el encuentro definitivo de la serie.

Con el resultado a su favor, el América entró en la recta final del compromiso con una ventaja que le permitía afrontar el cierre sin la necesidad de arriesgar demasiado. Las Diablas Rojas no consiguieron descontar y el marcador permaneció sin modificaciones hasta el silbatazo final, que confirmó una victoria de las capitalinas en el primer capítulo de la eliminatoria.

El 3-0 deja al América con una ventaja importante rumbo al partido de vuelta, aunque el boleto a las semifinales todavía deberá definirse en el segundo enfrentamiento. Toluca tendrá que buscar una remontada para mantener vivas sus aspiraciones, mientras que las Águilas intentarán aprovechar los goles de Isa Haas, Jana Gutiérrez e Irene Guerrero para completar la clasificación y continuar su camino hacia el título del Apertura 2026.

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