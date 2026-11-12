¡Miguel Borja, en modo crack! supera lo hecho por Zamorano, Piojo López, Chucho Benítez y Cabañas

El colombiano muestra un mejor rendimiento que el mostrado por otras figuras del americanismo en torneos cortos en su primer torneo

Borja espera replicar los éxitos de sus antecesores | Claro Sports

Miguel Borja llegó al América para el Apertura 2026 con la etiqueta de figura y referente en la delantera y, en sus primeros partidos, sus registros ya permiten compararlo con algunos de los delanteros que marcaron una etapa en la historia reciente del club dentro de los torneos cortos. El colombiano suma seis goles en nueve partidos, una cifra que adquiere otra dimensión cuando se toma en cuenta que solamente ha disputado 399 minutos.

Su rendimiento en su primer torneo enfundado con la casaca azulcrema permite compararlo con otros jugadores que llegaron tras una prolífera carrera en Europa, y no defraudaron en su primer semestre: Iván Zamorano, Claudio López, Salvador Cabañas y Christian Benítez. Para sorpresa de muchos, si bien la cuota goleadora del ‘Colibrí’ no es algo descabellada, el desempeño mostrado ya lo pone por encima de los íconos azulcrema.

Miguel Borja y su producción goleadora en el Apertura 2026

Borja suma seis goles en nueve apariciones y 399 minutos. Su promedio es de 0.67 goles por partido, aunque el dato que permite dimensionar su producción es el tiempo que necesita para marcar: un tanto cada 66.5 minutos.

El colombiano también ha conseguido sus seis anotaciones con menos partidos y menos minutos que los otros delanteros utilizados como referencia. Esto significa que, aunque todavía se encuentra en una muestra más corta, su producción por tiempo de juego está por encima de los registros de los otros cuatro atacantes en su primer semestre.

¿Cómo le fue a Iván Zamorano en su primer torneo con América?

Iván Zamorano llegó al América para el Verano 2001 y disputó 13 partidos durante ese lapso. El chileno registró nueve goles en 1,146 minutos.

Su promedio fue de 0.69 goles por encuentro y necesitó aproximadamente 127.3 minutos para marcar cada gol. En cantidad absoluta, Zamorano consiguió tres anotaciones más que Borja, aunque necesitó 747 minutos adicionales para alcanzar esa cifra.

Claudio López y su primer torneo con las Águilas

Claudio López tuvo su primera participación con América durante el Apertura 2004 y disputó 1,309 minutos distribuidos en 17 encuentros, además de sumar cuatro goles.

Su producción fue de un gol cada 327.3 minutos, el registro más bajo entre los cinco elementos. El ‘Piojo’ tuvo una participación mayor en cuanto a partidos y minutos, pero su frecuencia de anotación quedó por debajo de Borja y de los otros atacantes de esta comparación.

Salvador Cabañas comenzó con ocho goles en América

El ‘Mariscal’ Cabañas tuvo su primer torneo con América en el Apertura 2006. El paraguayo disputó 16 partidos y acumuló 1,341 minutos, mismos en los que firmó ocho goles.

Cabañas necesitó aproximadamente 167.6 minutos para marcar un gol, además de registrar un promedio de 0.5 anotaciones por encuentro. Su cifra final de ocho tantos superó los seis que Borja tiene actualmente, pero con una diferencia de 942 minutos disputados.

Christian Benítez y su primer torneo con América

Finalmente tenemos al ‘Chucho’ Benítez quien comenzó su etapa con América en el Apertura 2011 y terminó aquel torneo con ocho goles y seis asistencias en 15 partidos. El delantero ecuatoriano acumuló 1,292 minutos y participó directamente en 14 anotaciones.

Su promedio fue de 0.53 goles por partido y necesitó 161.5 minutos para conseguir cada anotación. A diferencia de Borja, Benítez tuvo una participación relevante en la generación de goles mediante sus seis asistencias.

Borja muestra mayor efectividad en menos tiempo | Claro Sports

Los números colocan a Borja con la mejor frecuencia goleadora de este grupo durante su primer torneo con América, aunque todavía tiene menos partidos y minutos que los otros cuatro delanteros. Zamorano es quien más goles consiguió en términos absolutos con nueve, seguido por Cabañas y Benítez con ocho, mientras Borja suma seis.

La diferencia está en el tiempo necesario para alcanzar esas cifras. Borja ha marcado cada 66.5 minutos, mientras Zamorano lo hizo cada 127.3, Cabañas cada 167.6, Benítez cada 161.5 y López cada 327.3.

Con un partido restante, es difícil que Borja llegue a igualar los números de sus antecesores en cuanto a anotaciones, sin embargo, a diferencia de Cabañas, el resto consiguió un título de liga (no en su primer torneo). Veremos si en ese rubro Miguel Borja también puede destacar y convertirse en campeón de liga con el América.