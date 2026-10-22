Jugando Claro, en vivo | Miércoles 21 de octubre

El programa de Claro Sports repasará la pelea por la Liguilla, la Champions y los partidos europeos que tendrán presencia mexicana

Jugando Claro llega con el análisis de todo lo que dejó el cierre de la Jornada 13 del Apertura 2026, una fecha que movió la pelea por los primeros lugares de la Liga MX y que dejó nuevos escenarios rumbo a la Liguilla. La actualidad de América, Chivas, Toluca, Cruz Azul y el resto de los equipos que buscan un boleto a la fase final será parte de la conversación.

La mirada también estará puesta en todo lo que ocurrió en la Champions League, desde el triunfo del PSG sobre Barcelona hasta la goleada del Real Madrid y el empate entre Bayern Munich y Arsenal. Además, se repasará la actuación de los mexicanos que tuvieron actividad en la máxima competencia europea y los casos de quienes se quedaron sin minutos.

Y la agenda internacional no se detiene. Europa League y Conference League tomarán el relevo con nuevos partidos y presencia mexicana, por lo que en Jugando Claro se pondrá sobre la mesa qué viene para nuestros futbolistas y sus respectivos equipos. Todo el análisis, los resultados, las historias que dejaron las competencias y lo que está por suceder se podrá seguir en Jugando Claro, por Claro Sports.