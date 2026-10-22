Almada explica por qué América domina la Liga MX y lanza advertencia sobre la Liguilla

El entrenador de las Águilas destacó el sacrificio de sus futbolistas tras golear al Atlas y mantenerse como líderes del Apertura 2026

Almada revela la clave del éxito con las Águilas | Imago7

El América atraviesa uno de sus mejores momentos del Apertura 2026 y Guillermo Almada tiene clara la fórmula que ha llevado a su equipo a lo más alto de la clasificación. Después de la goleada sobre Atlas en el Estadio Jalisco, el entrenador uruguayo destacó la intensidad de los entrenamientos y el compromiso de sus jugadores como factores determinantes para sostener el rendimiento en la recta final de la fase regular.

Las Águilas conservaron el liderato del campeonato con una actuación en la que dominaron al conjunto rojinegro y generaron constantes oportunidades de peligro. Sin embargo, Almada evitó caer en excesos de confianza y advirtió que todavía existen aspectos por mejorar, especialmente cuando se aproxima la Liguilla, una etapa en la que los equipos comienzan una competencia distinta.

“Seguramente debemos fortalecer el punto de vista colectivo, porque crecer tenemos que crecer. Como dije anteriormente, hace cuatro días, con los pies sobre la tierra, seguir trabajando, seguir mejorando situaciones de juego que todavía nos quedan por mejorar, pero la verdad me gusta mucho lo que está haciendo el equipo”, expresó el estratega en conferencia de prensa.

Guillermo Almada explica el secreto de la intensidad del América

Una de las preguntas que recibió el técnico estuvo relacionada con la capacidad de sus futbolistas para mantener la presión, recuperar la pelota y atacar constantemente al rival. Almada aseguró que la exigencia durante las sesiones de entrenamiento es fundamental para trasladar esa intensidad a los partidos, por lo que considera indispensable mantener el mismo nivel de esfuerzo durante toda la semana.

“Bueno, dijiste trabajo. No hay otra clave. Si quiero jugar a 100, tengo que entrenar a 100. Si quiero jugar a 100 y entreno a 20, eso es imposible que suceda“, respondió el entrenador, quien explicó que busca hacer entender a sus jugadores los beneficios de trabajar con la misma intensidad que exige durante los encuentros.

El uruguayo profundizó en su metodología y destacó la disposición que ha encontrado en el plantel americanista. De acuerdo con Almada, el sacrificio de los futbolistas desde el primer día ha permitido construir una propuesta basada en la recuperación del balón, el despliegue físico y el funcionamiento colectivo, aspectos que considera indispensables para competir en el fútbol mexicano.

Más allá de la cantidad de oportunidades generadas frente al Atlas, el entrenador identificó una característica que, desde su perspectiva, explica gran parte del rendimiento del América: la solidaridad. Almada señaló que sus jugadores mantienen el compromiso tanto cuando tienen la posesión como cuando necesitan recuperar la pelota.

“La solidaridad. Es un equipo solidario, tanto en el juego como en la recuperación. Y eso, cuando un equipo es solidario, te genera fortalezas permanentes, no solo en el juego, sino a la hora de sacrificarse, en tratar de recuperar la pelota”, afirmó el estratega, quien colocó este comportamiento por encima de otros aspectos del funcionamiento ofensivo.

Deja de lado el liderato y ya piensa en Pachuca

Pese a que América se mantiene en el primer lugar de la clasificación general y todavía cuenta con un encuentro pendiente, Guillermo Almada aseguró que terminar como líder no representa una obsesión personal. El técnico explicó que su principal preocupación es preparar cada compromiso y conservar el nivel futbolístico que ha mostrado su equipo durante las últimas jornadas.

“Lo que me obsesiona es el próximo rival, tratar de ganar porque este club exige eso, ganar permanentemente e intentar satisfacer a nuestra gente”, señaló el entrenador, quien también reconoció que los resultados recientes han permitido fortalecer la relación entre los futbolistas y los aficionados.

El siguiente desafío para las Águilas será Pachuca, institución que Almada conoce por su trayectoria dentro del fútbol mexicano. El uruguayo destacó la calidad de los futbolistas de los Tuzos y anticipó un compromiso de alta exigencia, por lo que descartó que la goleada ante Atlas garantice mantener el mismo funcionamiento en el siguiente encuentro.

“Estamos en el cierre del torneo y tratando de asegurar la clasificación a la Liguilla y después pensaremos en lo que viene, que es otro torneo distinto. Pero la realidad es que lo que nos ocupa hoy es el cierre del torneo y sobre todo el próximo rival”, explicó Almada, quien insistió en que el América deberá continuar con su línea de trabajo para alcanzar sus objetivos.

Finalmente, el entrenador destacó que el crecimiento colectivo también ha comenzado a reflejarse en la conexión con los seguidores azulcremas. “Creo que está contagiando a nuestra gente, que en definitiva se trata de eso, darles alegría y satisfacción a la gente que nos sigue”, concluyó el uruguayo, después de una victoria que mantiene al América en la cima del Apertura 2026.

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