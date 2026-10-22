Jhon Arias, con la mira puesta en levantar su segunda Copa Libertadores y agigantar su legado

El ‘todoterreno’ de Palmeiras fue titular en la sufrida clasificación ante Fluminense en las semifinales.

Jhon Arias, jugador del Palmeiras | Joisel Amaral/AGIF vía AFP

Jhon Arias pone su sello colombiano en el boleto de Palmeiras a la gran final de la Copa Libertadores. El ‘Verdao’ aseguró su lugar en el gramado del Estadio Centenario de Montevideo, donde se disputará la cita cumbre el sábado 28 de noviembre. Sin duda, un juego emotivo en su carrera ante el propio rival con el que conquistó su único título de la apodada ‘Gloria Eterna’ hasta la fecha.

Luego de una hostil visita a Maracaná, donde fue recriminado por los hinchas de su anterior equipo en Brasil, todo se encaminó para una vuelta con el público a favor y el objetivo de certificar el tiquete a la cita cumbre. El 1-2 parecía dar garantías de tranquilidad, pero había una segunda parte por delante de la llave. El 0-1 del ‘Flu’ hizo alargar todo hasta la tanda de penales, que tuvo final feliz para el elenco de Abel Ferreira.

Palmeiras acertó sus cinco cobros, ya sin Arias en campo. La visita también iba enchufada hasta que Nonato esfumó la posibilidad de dar el batacazo con su cobro errado. Eso le permitió al elenco carioca acceder a una nueva final donde espera darse revancha a la espera de conocer su adversario.

Aunque es protagonista frecuente en fases finales, a Palmeiras le ha costado volver a sumar un nuevo título de esta categoría. No lo hace desde el 2021 tras salir bicampeón. Ahora bien, se quedó con las ganas de sumar su cuarto título de Libertadores al caer frente a Flamengo en el Monumental de Lima la edición pasada.

Jhon Arias, de nuevo en una final de Copa Libertadores

Después de haberse consolidado como figura clave de Palmeiras, Arias vuelve a probar las mieles de una llegada a la cita cumbre de la competencia más importante del fútbol sudamericano. Ahora con otro equipo distinto, buscará salir campeón por duplicado y sentarse en la mesa con sus coterráneos que han logrado la misma gesta. Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez, Mauricio ‘Chicho’ Serna, Alexis Henríquez y Orlando Berrío lo pudieron lograr.

El extremo chocoano pudo celebrar la ‘Gloria Eterna’ en 2023 tras superar en el Maracaná a Boca Juniors. Fue la máxima figura en esa inolvidable campaña del equipo carioca, que conquistó por primera vez dicho título y hasta puso fin a un maleficio que parecía eterno.

No es bien recordado en el ‘Flu’ por su paso a Palmeiras. Curiosamente, ante su exequipo, obtuvo el pasaje a la cita que sí o sí tendrá un rival colombiano. Sería Jorge Carrascal en Flamengo o Edwuin Cetré en Estudiantes de La Plata, quienes ansían figurar en una llave igualada a cero goles y cuya vuelta también será en el Maracaná.

Arias, por ahora, lleva 3 goles y 2 asistencias en la actual edición de la Copa Libertadores. Así mismo, por torneos domésticos, encadena 6 goles y 5 asistencias. El ágil todocampista se ha convertido en un eje para elevar la calidad de un ‘Verdao’ furioso por volver a la vuelta olímpica en una Copa Libertadores.

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